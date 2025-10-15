Tatry to góry, które od dawna przyciągały łowców. Uczeni przez lata szukali w tym regionie Europy obecności dawnych ludzi z epoki kamienia, ale do niedawna odkrycia były mizerne. Przełom nastąpił kilka lat temu, gdy natrafiono na obozowisko sprzed kilkunastu tysięcy lat.

Pradawne obozowisk w Jaskini nad Huczawą w Tatrach

Przełomu dokonano w 2022 r., kiedy to w Jaskini nad Huczawą (Hučivá diera) w słowackich Tatrach Bielskich znaleziono pradawne obozowisko. Jego wiek oszacowano na około 15 tys. lat. Tym razem natrafiono nie na pojedyncze oznaki działalności człowieka, ale coś znacznie więcej.

W obozowisku w Jaskini nad Huczawą natrafiono na liczne przedmioty. Były to m.in. ostrza broni, elementy lampki, ozdoby z muszli czy szczątki upolowanych zwierząt, które znaleziono w dużym palenisku. Miejsce było badane m.in. przez polskich naukowców.

Badaniami kierował prof. Paweł Valde-Nowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to część inicjatywy o nazwie "Człowiek epoki kamienia w jaskiniach Tatr", której celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z obecnością dawnych ludzi w Tatrach.

Paleolityczni łowcy z Tatr przybyli z zachodu Europy

Dokładne badania odkrytych elementów wykazały, że Tatry przyciągały paleolitycznych łowców z zachodniej części Europy. Przebadane artefakty wykazały powiązania z kulturą magdaleńską. Byli to przybysze, którzy zamieszkiwali dzisiejsze rejony należące do Francji oraz Hiszpanii.

Podejrzewamy, że ognisko, na które natrafiliśmy, to pozostałości ognia tzw. technologicznego. Sądzimy, że mogła tu być wędzarnia, albo nawet garbarnia. Możliwe, że przygotowywano skóry upolowanych zwierząt do dalszej obróbki, czy dalszego transportu. Jednak to nie jest jeszcze rozstrzygnięte, badania trwają i próbujemy to wyjaśnić

Podobne prace badawcze prowadzono po polskiej stronie Tatr - w Jaskini Obłazkowej i Jaskini Dziurze. Jednak były to miejsca, gdzie szanse na paleolityczne odkrycia w ich przypadku były niewielkie, bo zostały one naruszone przez czas i działalność człowieka.

