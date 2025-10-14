76 dziwnych kamiennych budowli w Andach. Zobaczył je z kosmosu

Archeolog Adrián Oyaneder odkrył w sercu chilijskich Andów coś, co ukrywało się przed naszym wzrokiem przez nawet 6 tys. lat. Chodzi o dziesiątki kamiennych murów tworzących tajemnicze formacje pośród górskiego pustkowia, które zauważył na... zdjęciach satelitarnych.

Podczas tzw. królewskich łowów setki ludzi otaczały stada zwierząt i kierowały je w stronę wąskich korytarzy zbudowanych z kamieni
Adrián Oyaneder, Chilijczyk pracujący obecnie na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii, analizował zdjęcia satelitarne dolin rzeki Camarones na północy Chile, gdy dostrzegł coś niezwykłego. Na fotografiach widać było aż 76 kamiennych struktur mierzących nawet 150 m długości i 1,5 m wysokości, a wiele z nich tworzyło pary w kształcie litery "V", prowadzące do okrągłych zagłębień.

Na początku myślałem, że mam wadliwy komputer. Wszędzie pojawiały się długie mury, ponad sto metrów długości, biegnące po stromych zboczach
wspomina badacz.

Tajemnicze mury widoczne z kosmosu

Natychmiast postanowił wyruszyć w teren, aby zbadać sprawę, a pierwsze wskazówki dotyczące pochodzenia i zastosowania konstrukcji otrzymał od lokalnych mieszkańców, którzy nazywali je "trampas para burros", czyli "pułapki na osły". Jednak dopiero po wielu miesiącach badań i przeszukaniu archiwów archeologicznych z Peru, natrafił na opisy "chacu" - monumentalnych kamiennych konstrukcji używanych przez Inków do polowania na wikunie - dzikie kuzynki lam.

Zapomniany świat myśliwych Andów

Podczas tzw. królewskich łowów setki ludzi otaczały stada zwierząt i kierowały je w wąskie korytarze zbudowane z kamieni. Zwierzęta trafiały w końcu do okrągłych zagród, gdzie można je było bezpiecznie schwytać i pozbawić cennej wełny. Nowe odkrycie sugeruje jednak, że podobne systemy pułapek istniały również w północnym Chile, daleko poza tradycyjnym terytorium Inków, a niektóre z nich mogą mieć nawet 6 tysięcy lat.

Podczas dalszych badań Oyaneder zidentyfikował niemal 800 kamiennych obozowisk i schronień wokół doliny Camarones - prawdopodobnie miejsc, gdzie mieszkali dawni łowcy. Odkrycie pokazuje, że ten sposób polowania był znacznie bardziej rozpowszechniony, niż dotąd sądzono. Według badacza pułapki znajdowały się na wysokości powyżej 2700 m n.p.m., w miejscach, gdzie kiedyś masowo występowały wikunie. Zwierzęta te niemal wyginęły po przybyciu Hiszpanów, którzy polowali na ich futro bez ograniczeń.

    Archeologiczna zagadka o globalnym zasięgu

    Odkrycie Oyanedera ma też szerszy kontekst, bo podobne struktury znaleziono w innych częściach świata, m.in. w Jordanii, Arabii Saudyjskiej czy Uzbekistanie. Tamte konstrukcje, zwane "pustynnymi latawcami", służyły do spędzania gazeli lub dzikich wielbłądów w kierunku tzw. dołów śmierci.

    To przykład konwergencji kulturowej. Różne ludy, w różnych częściach świata, wymyślały podobne rozwiązania tego samego problemu - jak złapać szybkie dzikie zwierzęta przy ograniczonych zasobach ludzi i czasu
    tłumaczy Oyaneder.

    Przyznaje jednak, że nie spodziewał się, że odkryje zapomniany system inżynierii myśliwskiej o takiej skali. Tymczasem jego badania, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Antiquity, otwierają nowy rozdział w archeologii Ameryki Południowej i pokazują, że Andy wciąż skrywają wiele sekretów.

