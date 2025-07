To nie fantastyka naukowa, ale demonstracja jednej z najbardziej niezwykłych cech ptaków - zdolności do precyzyjnego naśladowania dźwięków. I choć to papugi zwykle są gwiazdami YouTube'a, szpaki również posiadają imponujące zdolności mimikry - potrafią odwzorować nie tylko głosy innych ptaków, ale także dźwięki ludzi, klaksony czy szczekanie psów.