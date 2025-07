Badacze z Uniwersytetu Genewskiego wyposażyli 248 uczestników w gogle VR i przeprowadzili pięć eksperymentów, z których każdy obejmował co najmniej 32 osoby, aby sprawdzić, jak nasze organizmy reagują na widok osoby chorującej zakaźnie (mierzono ich reakcje neurologiczne i immunologiczne). Na początku uczestnicy oglądali trzy neutralnie wyglądające twarze tej samej płci, które zbliżały się do nich w przestrzeni wirtualnej.

Nieco ostrożniej wypowiada się prof. Benedict Seddon z University College London. Podkreśla, że nadal nie wiadomo, czy ta błyskawiczna reakcja organizmu rzeczywiście poprawia zdolność do zwalczania infekcji: "Kiedy się zarażamy, np. wirusem SARS-CoV, potrzeba dnia lub dwóch, by infekcja się rozwinęła i by układ odpornościowy odpowiedział. To znacznie później niż moment pierwszego kontaktu, który wywołał tę krótkotrwałą mobilizację".