- Ten projekt rozpoczął się od podstawowego pytania o to, jak zbudować hydrożele na bazie EVs. Jogurtowe pęcherzyki dały nam praktyczne narzędzie do tego celu, ale okazały się czymś więcej niż tylko modelem. Odkryliśmy, że mają one naturalny potencjał regeneracyjny, co otwiera drogę do nowych, dostępnych materiałów terapeutycznych - powiedział w komunikacie uczelni Santiago Correa, adiunkt inżynierii biomedycznej z CE, współkierownik badań