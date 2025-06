W komórkach ludzkich obecnych jest sporo różnych organelli, czyli wyspecjalizowanych struktur komórkowych - a każda z nich pełni określoną funkcję. Wiele już o tym wiemy, jednak jak się okazuje - wciąż nie wszystko. Naukowcy z Uniwersytetu Wirginii (UVA) i Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) zidentyfikowali bowiem właśnie nową organellę w komórkach ludzkich - otrzymała nazwę hemifusom. Odkrycie to może doprowadzić do opracowania nowych metod leczenia poważnych chorób genetycznych.

- To jak odkrywanie nowego centrum recyklingu wewnątrz komórki - powiedziała Seham Ebrahim, adiunkt z Wydziału Fizjologii Molekularnej i Fizyki Biologicznej UVA. - Uważamy, że hamifusom pomaga zarządzać sposobem pakowania i przetwarzania materiału przez komórki, a gdy to pójdzie nie tak, może to przyczynić się do chorób, które wpływają na wiele układów w organizmie.