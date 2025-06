Diagnozowanie rzadkich chorób genetycznych, jak mukowiscydoza czy schorzenia mitochondrialne, bywa długie, kosztowne i stresujące. Mimo postępu w sekwencjonowaniu DNA, tylko u 30-50 proc. pacjentów udaje się zidentyfikować przyczynę choroby . Dla pozostałych zaczyna się tzw. diagnostyczna odyseja, co oznacza miesiące, a czasem nawet lata, badań, często inwazyjnych i bolesnych, jak biopsje mięśniowe.

To właśnie dlatego nowatorski test diagnostyczny Uniwersytetu w Melbourne wydaje się taki rewolucyjny. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod wymaga jedynie niewielkiej próbki krwi, wyniki może dostarczyć nawet w trzy dni, a co najważniejsze pozwala na postawienie diagnozy tam, gdzie tradycyjna analiza genomu zawodzi.