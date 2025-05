Według naukowców z Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign, nanoplastiki mogą wywoływać stres fizjologiczny nawet u patogennych bakterii, jak Escherichia coli. Brzmi jak dobra wiadomość? Niestety eksperci nie mają dobrych wieści: "To nie są już tylko teoretyczne zagrożenia. To realna, namacalna i pilna kwestia" - mówi prof. Pratik Banerjee, główny autor badania.

Zespół badawczy skupił się na szczepie E. coli O157:H7, znanym z licznych przypadków zatruć pokarmowych. Do testów wykorzystano cząsteczki nanoplastiku wykonane z polistyrenu, jednego z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Okazało się, że nanoplastiki o dodatnim ładunku powierzchniowym wywoływały u bakterii silny stres, co pobudzało je do wytwarzania większej ilości toksyny podobnej do Shiga, kluczowego czynnika powodującego objawy chorobowe u ludzi.