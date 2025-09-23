Firma Alef stoi za innowacyjnym projektem, który określa mianem "pierwszego prawdziwie latającego samochodu w historii" i ogłosiła niedawno, że zawarła umowy z dwoma lotniskami w Dolinie Krzemowej na przeprowadzenie testów ich pojazdu, który może startować pionowo z drogi.

Działalność rozpocznie się na lotniskach Half Moon Bay i Hollister, co będzie stanowić kamień milowy w rozwoju osobistego transportu lotniczego. Testy mają wykazać, jak samochód współpracuje z innymi samolotami w ruchu lotniczym. Alef zamierza wykorzystać dodatkowe, nowatorskie funkcje bezpieczeństwa, takie jak rozpoznawanie przeszkód przez sztuczną inteligencję, w celu integracji z ruchem powietrznym i naziemnym. Rozszerzy również procedury bezpieczeństwa, aby regularnie powiadamiać inne samoloty o ruchu pojazdów zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

Co oferuje nowy pojazd?

Według strony internetowej Alef, firma pracuje nad budową latającego samochodu od prawie dekady. Jej celem jest opracowanie pierwszego produktu konsumenckiego, Alef Model A, który oferuje możliwość pionowego startu i lądowania, lotu do przodu oraz manewrowania na ziemi.

Mniejsze zużycie energii niż Tesla

Całkowicie elektryczna maszyna obiecuje skrócenie czasu dojazdu do pracy i zaskakujące korzyści w zakresie oszczędności energii. Model A działa zarówno jako tradycyjny samochód, jak i samolot. Może poruszać się po drogach i ma zasięg 320 km, oraz wznosić się pionowo na odległość do 177 km. Dzięki temu jest w stanie całkowicie ominąć korki na ulicach.

- Latający samochód Alef zużywa średnio mniej energii na podróż niż Tesla lub jakikolwiek inny pojazd elektryczny - ogłosiła firma.

Cena pojazdu wynosi około 300 000 dolarów. Alef wyjaśnił, że w przypadku pierwszych produkcji koszty są znacznie wyższe ze względu na "ręczną produkcję na miejscu". Jednak gdy pojazdy osiągną dużą liczbę egzemplarzy i rozpocznie się masowa produkcja, klienci mogą spodziewać się spadku cen do poziomu niższego niż w przypadku popularnych samochodów kompaktowych.

- Lotnictwo elektryczne jest bardziej przyjazne dla środowiska, cichsze i zajmuje mniej miejsca - powiedział Jim Duchovny, dyrektor generalny Alef.

Alef poinformował, że zgodnie z planem rozpocznie produkcję pierwszych samochodów dostawczych pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

''Wydarzenia'': "Wszyscy jesteśmy z Adamczychy". Wystawa o korzeniach Polaków Polsat News Polsat News