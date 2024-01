Elektryczny pojazd pionowego startu i lądowania (eVTOL) S-A2 został wyprodukowany przez Supernal, spółkę należącą do Hyundaia. Przedstawiciele firmy ogłosili 9 stycznia na targach CES 2024, że loty testowe rozpoczną się jeszcze w tym roku.



Latająca taksówka S-A2. Prędkość maksymalna, wysokość lotu, zasięg i hałas

Rynek pojazdów eVTOL rozwija się coraz śmielej. Wśród firm przedstawiających swoje pojazdy znajdziemy dobrze znane marki zarówno samochodowe, jak i z branży lotniczej. W ciągu ostatnich kilku lat działające pojazdy zaprezentowały: Boeing (projekt NeXt), Airbus (CityAirbus NextGen) i Honda (eVTOL vol.2).

S-A2 charakteryzuje się rozproszoną architekturą napędu elektrycznego (DEP), jak określają go inżynierowie i definiują jako rozmieszczenie wielu silników elektrycznych i śmigieł na całym płatowcu. Wznosi się za pomocą ośmiu w pełni przechylanych wirników rozmieszczonych w całym korpusie. To wytwarza ciąg wystarczający do lotu.

Konstrukcja S-A2 przeznaczona jest do lotów z prędkością 193 km/h na wysokości do 457 metrów. Według producenta latająca taksówka będzie miała zasięg od 40 do 64 kilometrów. Według zaprezentowanych danych będzie emitowała 65 decybeli podczas pionowego startu i lądowania, a w trakcie lotu maksymalny hałas osiągnie 45 dB. To w zasadzie tyle co zmywarka do naczyń i nieco głośniej niż lodówka (ok. 40 dB), nie mówiąc już o pracy helikoptera, który generuje hałas od 93 do 108 dB.

Kolejna próba wejścia Hyundaia na rynek

W 2020 roku również na targach CES firma pokazała projekt S-A1, który miał powstać we współpracy z Uberem. Ten jednak z powodów problemów podczas pandemii sprzedał swój dział latających taksówek i ostatecznie testy zaplanowane na 2023 rok nie doszły do skutku.

Supernal planuje przeprowadzenie lotów testowych na 2024 rok. W 2025 r. spółka zacznie ubiegać się o specjalny certyfikat zdatności do lotu, a kolejne testy będą przeprowadzane od 2027 r., czego efektem ma być uruchomienie produkcji w 2028 r. Czy nowy rodzaj pojazdów się przyjmie? Wszystko zależy od statusu prawnego oraz kilku kluczowych technologii, takich jak pojemność akumulatora, wydajność silnika, zarządzanie temperaturą i wagą.

Jeśli zaś chodzi o prawo, to ustawodawcy na całym świecie rozważają kwestie bezpieczeństwa i ruchu lotniczego. W sierpniu 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej opublikowała zestaw proponowanych zasad bezpiecznej eksploatacji eVTOL w Europie. Nieco wcześniej, w czerwcu 2023 r. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) sfinalizowała nowe przepisy, które umożliwiałyby uruchomienie latających taksówek w nadchodzących latach. Obejmują one m.in. kwalifikacje pilotów, wymagania wobec pojazdów czy certyfikację. Miesiąc później opublikowano także plan wdrożenia dotyczący wprowadzenia tego typu transportu na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. Wszystko to w ramach inicjatywy Innovate28 zakładającej rozpoczęcie lotów komercyjnych w 2028 roku.

