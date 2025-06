Ogłaszają przełomowy lek. Może odwrócić śmiertelną chorobę

Naukowcy z University of Sunderland poinformowali o odkryciu nowego leku umożliwiającego blokowanie enzymu HDAC6, co pozwala zatrzymać lub nawet odwrócić przebieg włóknienia wątroby. Rozwijającej się bezobjawowo choroby, która prowadzi do marskości wątroby i jak dotąd nie było na nią zatwierdzonego lekarstwa.