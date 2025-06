BCI, czyli interfejs mózg-komputer, to technologia, która odczytuje sygnały z mózgu i przekształca je w polecenia dla zewnętrznych urządzeń, np. komputera. Wszystko po to, by pomagać osobom z paraliżem w odzyskaniu niezależności, a w przyszłości również leczyć zaburzenia mózgu, przywracać wzrok osobom niewidomym i rozwiązywać wiele problemów związanych z urazami i kręgosłupa.

Ta operacja to punkt zwrotny dla Paradromics (...) Od pewnego czasu wiemy, na podstawie naszych badań przedklinicznych, że stworzyliśmy światowej klasy platformę BCI. Teraz, dzięki przejściu do operacji i zapisów u ludzi, jesteśmy bliżej przekształcenia tej neurotechnologii w rzeczywistość dla pacjentów

Z wydanego z tej okazji oświadczenia dowiadujemy się też, że zabieg ten jest pierwszym z "wielu zaplanowanych w nadchodzących miesiącach". Firma przekonuje też, że jej system ma zapewnić znacznie wyższą rozdzielczość danych niż konkurencyjne, a to za sprawą możliwości odczytywania sygnałów z pojedynczych neuronów. I chociaż Connexus BCI nie zostało jeszcze zatwierdzone przez FDA, udany test u człowieka to sygnał, że firma jest gotowa do rozpoczęcia pełnych badań klinicznych, co planuje jeszcze w 2025 roku.