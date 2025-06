Retinopatia barwnikowa (retinitis pigmentosa) to rzadka, ale wyjątkowo wyniszczająca choroba dziedziczna. Cierpi na nią około 1,5 miliona ludzi na całym świecie i prowadzi do postępującego niszczenia fotoreceptorów - komórek odpowiedzialnych za odbieranie światła. Skutkiem jest stopniowa utrata wzroku, aż do całkowitej ślepoty centralnej . Obecnie nie istnieje skuteczna terapia, która mogłaby zatrzymać ten proces, nie mówiąc już o jego odwróceniu.

Rozwiązaniem okazało się opracowanie przeciwciała, które neutralizuje PROX1. Po wstrzyknięciu go do oczu chorych myszy, komórki Müllera odzyskały zdolność różnicowania się, a wzrok wrócił na ponad sześć miesięcy. Kiedy terapia trafi do ludzi? Nowe przeciwciało, oznaczone roboczo jako CLZ001, rozwijane jest obecnie przez spin-off KAIST, firmę Cellia Inc. Zespół badaczy przygotowuje się do badań przedklinicznych, a pierwsze testy na ludziach planowane są na rok 2028.