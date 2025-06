Gruczolakorak wyrostka robaczkowego (appendiceal adenocarcinoma) to złośliwy nowotwór powstający w błonie śluzowej wyrostka , często wydzielający lepką, śluzopodobną substancję. Choć sam wyrostek robaczkowy uznawany był przez dekady za narząd szczątkowy, zawiera tkanki gruczołowe podatne na zmiany nowotworowe. Co szczególnie niebezpieczne, objawy choroby są niespecyficzne, bo obejmują ból brzucha, wzdęcia czy zaburzenia wypróżniania, przez co jest ona zwykle wykrywana przypadkowo lub w zaawansowanym stadium.

Z analizy danych 4858 pacjentów powyżej 20. roku życia, u których rozpoznano nowotwór wyrostka w latach 1975-2019, wynika jasno - ryzyko zachorowania na ten typ raka wzrosło trzykrotnie u osób urodzonych ok. 1980 r., a czterokrotnie wśród rocznika 1985 w porównaniu do osób urodzonych w 1945 r. Różnice w zachorowalności dotyczą też różnych podtypów nowotworu, część guzów wytwarzała śluz, inne nie, co może wskazywać na złożoną etiologię i wieloczynnikowe przyczyny wzrostu.