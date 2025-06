Może uratować kości i zęby. Robią implanty z moczu

Ostatnio coraz częściej słyszymy o nietypowych projektach wykorzystania ludzkiego moczu, wystarczy przypomnieć choćby pomysł zastosowania go do produkcji cegieł w kosmosie. Tym razem naukowcy udowodnili zaś, że może on stać się… przyszłością implantologii, a potrzeba mu tylko nieco pomocy ze strony drożdży.