Zamiast chirurgicznego otwierania ciała, nowa metoda opiera się na zastosowaniu skoncentrowanej wiązki ultradźwięków. W pierwszym kroku do organizmu wprowadzany jest specjalny biotusz, zawierający polimery oraz związki chemiczne odpowiedzialne za tworzenie hydrożelu , struktury przypominającej żelową tkankę. Dopóki czynniki sieciujące są zamknięte w mikroskopijnych lipidowych kulkach (liposomach), nie dochodzi do aktywacji procesu.

Pozostają one szczelne aż do momentu, gdy zostaną podgrzane do dokładnie 41,7°C, czyli nieco powyżej temperatury ciała. I tu zaczyna się magia. Wiązka ultradźwięków precyzyjnie ogrzewa wybrane miejsce w organizmie, powodując uwolnienie substancji i rozpoczęcie tworzenia się trójwymiarowej struktury dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

W przeciwieństwie do światła podczerwonego, które przenika jedynie przez powierzchnię skóry, ultradźwięki sięgają głęboko w ciało, nawet do organów wewnętrznych

Po utworzeniu hydrożelowej struktury lek był stopniowo uwalniany w miejscu docelowym, co prowadziło do znacznie większej śmiertelności komórek raka pęcherza niż przy standardowym wstrzyknięciu substancji. Co więcej, do biotuszu można dodać także przewodzące materiały, jak np. nanorurki węglowe czy srebrne nanodruty, dzięki czemu w przyszłości można będzie tworzyć np. implantowane czujniki temperatury.