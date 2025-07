Największe znaczenie ma jednak nowelizacja paragrafu 14, która znosi obowiązek stosowania technologii HbbTV w dekoderach. Od teraz dotyczy on wyłącznie telewizorów z funkcją podłączenia do internetu. Zmiana ta kończy obowiązywanie przepisu, który wymagał od każdego urządzenia z dostępem do sieci wsparcia dla specyfikacji HbbTV co najmniej w wersji 2.0.1.

W praktyce oznaczało to konieczność montowania portów Ethernet i rozbudowanego oprogramowania, co znacząco podnosiło koszty produkcji dekoderów.