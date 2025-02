Oglądasz telewizję na telefonie? I tak zapłacisz abonament RTV

Tomasz Kromp

Abonament RTV to danina pobierana przez Pocztę Polską. Obowiązek jej uiszczenia leży po stronie osób mających możliwość odbioru mediów publicznych. Co ważne – ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że abonament muszą płacić także te osoby, które nie mają u siebie telewizora lub radia. Z czego to wynika? Wyjaśniamy.