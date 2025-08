To niezwykłe wydarzenie zwróciło uwagę zarówno entuzjastów technologii, jak i zwykłych widzów, którzy z zapartym tchem obserwowali, jak roboty chińskiej firmy Unitree Robotics wymierzają ciosy proste, haki i kopnięcia boczne z płynnością ruchów , której mogliby pozazdrościć nawet ludzie. To widowisko nie tylko pokazuje ogromny postęp w rozwoju sztucznej inteligencji, ale także otwiera dyskusję na temat przyszłości robotyki i jej zastosowań.

Walki robotów na ringu w Szanghaju to coś więcej niż tylko technologiczna ciekawostka. Eksperci nie mają wątpliwości, że to demonstracja zaawansowanych możliwości współczesnych humanoidów. Roboty Unitree Robotics, wyposażone w precyzyjne czujniki, algorytmy uczenia maszynowego i zaawansowane systemy sterowania ruchem, potrafią nie tylko naśladować ludzkie ruchy, ale także dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków walki.