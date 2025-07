60-letni Zhang Shengwu, rolnik z prowincji Anhui we wschodnich Chinach własnoręcznie zbudował sobie "okręt podwodny". Nie tylko stworzył amatorską łódź, ale też już ją przetestował - i udowodnił, że działa. Obiekt, który Zhang budował przez dwa lata, waży 5 ton i jest zdolny do zejścia na 8 metrów głębokości.

Tym samym mężczyzna pokazał, że z odpowiednią motywacją i garścią stalowych płyt można zrealizować nawet najbardziej szalony pomysł. Warto jednak odnotować, że Zhang, choć teraz zajmuje się rolnictwem, z wykształcenia jest cieślą z doświadczeniem w branży stoczniowej. Co go skłoniło do zbudowania łodzi?

- Od lat pływam po wodzie, widziałem łodzie z metalu i drewna, ale nie widziałem żadnej, która by mogła zniknąć pod powierzchnią. Pomyślałem: "skoro inni mogą, ja też" - mówi Zhang przytaczany przez AFP. - To było jak sen. Bałem się, że woda się dostanie, ale wierzyłem, że uda mi się zejść głębiej - relacjonuje udane wodowanie Zhang.

Zhang już zapowiedział kolejny, większy projekt. Nie jest zresztą pierwszy - podejmowanie się takiego zadania zdaje się być w Chinach popularne. W 2015 roku mieszkaniec prowincji Shaanxi wziął kredyt na 200 000 juanów, by sfinansować budowę własnego okrętu podwodnego, a także już wcześniej, w 2009 roku, pracownik baru karaoke Tao Xiangli pływał po Pekinie w ręcznie złożonej jednostce. Kto wie, być może takich domowej roboty obiektów kryje się w Chinach więcej. Taka amatorska produkcja łodzi podwodnych nie ogranicza się jednak do Azji. Jest to też popularne m.in. w Ameryce Południowej. Prócz celów czysto rozrywkowych, niekiedy pojawiają się donosy o wykorzystaniu takich obiektów do przemytu.