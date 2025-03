Są to pociski manewrujące o utrudnionej wykrywalności. Długość pocisku szacowana jest na 8-10 metrów. Może przenosić głowicę bojową o masie 300-400 kg. Deklarowany zasięg 3M22 Zircon ma wynosić 900-1000 km. Według doniesień medialnych hipersoniczny pocisk ma osiągać prędkość maksymalną Mach 9 (ok. 10 tys. km/godz.), co wpływa na to, że obrona przed nimi jest bardzo trudna, bo zostaje niewiele czasu na reakcję.