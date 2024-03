Superpociski Zircon spadły na Kijów. Tej broni boi się NATO

Potężny atak rakietowy na stolicę Ukrainy

Rosjanie stwierdzili, że to ośrodek decyzyjny, tymczasem był to zwykły budynek państwowy, w którym pracowali cywile. Co ciekawe, szczątki pocisku zostały odkryte przez stronę ukraińską niedaleko miejsca tragedii. Kreml drugi raz użył tych potężnych pocisków. Ich atrybutem jest fakt, że mogą przedrzeć się przez niemal każdy system obrony powietrznej.

3M22 Zirkon to przeciwokrętowy hipersoniczny pocisk manewrujący. Rozmieszczane są one m.in. na wielozadaniowych atomowych okrętach podwodnych projektu Jasień, które po wystrzeleniu z Morza Czarnego mogą dosięgnąć większości terytoriów Ukrainy.