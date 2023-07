Ukraińcy bezsilni wobec rosyjskich pocisków P-800 Oniks

Największym problemem są jednak pociski P-800 Oniks. Siły Zbrojne Ukrainy obecnie nie są w stanie sobie z nimi skutecznie poradzić. Ataki z ich użyciem mają za każdym razem 100-procentową skuteczność. Co niezwykłe, są to pociski pamiętające jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Chociaż technologicznie nie dorastają do pięt supernowoczesnym rosyjskim hipersonicznym Iskanderom czy Kindżałom, to jednak nie można ich powstrzymać, a Kindżały i Iskandery praktycznie w 100 procentach pacyfikowane są przez np. amerykańskie Patrioty.

Dlaczego te pociski są tak trudne do neutralizacji? Ponieważ mówimy tutaj o przeciwokrętowym, odrzutowym, ponaddźwiękowym pocisku manewrującym. Jako że ma niszczyć okręty wroga, jest to niezwykle potężna broń. Pocisk wystrzeliwany jest z wyrzutni lądowych, pokładu samolotu, okrętów nawodnych lub podwodnych.

P-800 Oniks, czyli mała głowica, ale duża prędkość

Pocisk posiada stosunkowo niewielką głowicę o masie 300 kg, lecz jej efektywność zwiększa duża energia kinetyczna szybkiego pocisku. Może on bowiem rozpędzić się do aż 2,5 Ma. Zasięg pocisku uzależniony jest od założonego pułapu lotu, wynosząc 120 km na niskim pułapie oraz do 300 km przy wysokim. Na szczęście, Rosjanie nie mają zbyt wielu tych pocisków, a nowe nie są już produkowane.