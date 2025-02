Anonimowe źródło zdradziło rosyjskiej agencji TASSS, że uruchomienie drugiego reaktora atomowego rosyjskiego krążownika Admirał Nachimow miało mieć miejsce w niedzielę. Według Rosjan pokazuje to dobry stan prac nad ponownym wprowadzeniem okrętu do służby. W grudniu 2024 roku miał zostać włączony pierwszy reaktor i rozpocząć testy fabryczne okrętu.

Admirał Nachimow od ponad 25 lat znajduje się w stoczni Siewmasz w Sewerodwińsku . TASS podaje na bazie anonimowego źródła, że uruchomienie już obu reaktorów okrętu ma pokazywać jego zdolność do pracy we wszystkich trybach.

Co ciekawe, jeszcze latem tego roku spodziewane jest wyjście Admirała Nachimowa w morze na testy . Miałby to być ważny krok w zakończeniu epopei Rosjan z odbudową tego okrętu, który niby ma być dumą ich floty.

Admirał Nachimow to krążownik atomowy, który wszedł do służby w 1988 roku, wtedy jeszcze jako Kalinin. Należy do klasy okrętów wojennych znanej w Rosji jako Projekt 1144.2, która w NATO nosi kryptonim Kirow. Z maksymalną wypornością ok. 28000 ton okręty klasy Kirow jak Admirał Nachimow stanowią największe operacyjne jednostki nawodne nie tylko rosyjskiej floty, ale także świata, z wykluczeniem lotniskowców i amfibijnych okrętów desantowych. Obecnie w aktywnej służbie rosyjskiej marynarki jest inny okręt klasy Kirow – Piotr Wielki. W zachodniej terminologii określane są często jako krążowniki liniowe. W Rosji natomiast uznawane są za ciężkie krążowniki rakietowe z napędem atomowym (Tiażołyj Atomnyj Rakietnyj Kriejsier).