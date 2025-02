Futurystyczny niszczyciel USA z bronią hipersoniczną

Składa się on bowiem z przyspieszacza rakietowego pierwszego stopnia z układem napędowym na paliwo stałe SRM (Solid Rocket Motor) oraz drugiego stopnia, zintegrowanego z uniwersalnym kadłubem hipersonicznego pocisku szybującego o kryptonimie C-HGB (Common-Hypersonic Glide Body).

Co ciekawe, wraz z instalacją wyrzutni DarkEagle na pokładach okrętów Zumwalt, tracą one co najmniej jeden z 155 mm Advanced Gun Systems (AGS), zaawansowanej amunicji, którą Marynarka Wojenna wcześniej uznała za zbyt drogą w zakupie. Jednak ten minus zneutralizuje nowa broń.