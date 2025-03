ORP Sokół został wybudowany w 1966 r. dla Norweskiej Marynarki Wojennej. Ten okręt podwodny klasy Kobben wyróżniało m.in. to, że został wykonany ze stali magnetycznej, co miało wpływać na zwiększenie jego możliwości względem dopuszczalnej głębokości zanurzenia. Jego napęd to 2 silniki wysokoprężne o mocy łącznej 1200 KM, 1 silnik elektryczny o mocy 1500 KM (po modernizacji 1800 KM), 1 śruba, a uzbrojenie to 8 wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm.