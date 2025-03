Nowa atrakcja turystyczna w Łebie. Budynek stoi, kiedy otwarcie muzeum?

Łeba jest jedną z chętniej odwiedzanych miejscowości turystycznych nad Morzem Bałtyckim w Polsce. Nic dziwnego, to całkiem urocze miasto pomiędzy dwoma jeziorami - Sarbsko i Łebsko. W pobliżu jest wiele atrakcji, w tym Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami, gdzie z powodzeniem, nawet podczas chłodniejszej i deszczowej pogody, można dojść pieszo (no przynajmniej do Wydmy Łąckiej). To właśnie z wydmami ściśle związana jest historia Łeby, bowiem przemieszczające się na wschód masy piasku swego czasu zasypały stare zabudowania i ludzie musieli się przenieść. Na wyobraźnię szczególnie działają wystające z góry piachu fragmenty pni.