USS F-1 (SS-20) "Carp" był okrętem podwodnym typu F, zwodowanym 6 września 1911 r. i oddanym do służby 19 czerwca 1912 r. Tego samego roku zanurzył się na rekordową w tamtym czasie głębokość 86 metrów. Jednostka brała udział w manewrach podczas I Wojny Światowej . Pech chciał, że 17 grudnia 1917 roku zderzył się przypadkiem z USS F-3 (SS-22). F-1 zaczął zatonął w ciągu 10 sekund, a jego lewa burta oderwała się od maszynowni. 19 członków załogi poniosło śmierć, a pozostałych 3 uratowały pobliskie okręty. F-3 nie doznał tak poważnych uszkodzeń i po naprawie wrócił do służby, z której został zwolniony w 1922 roku, a następnie sprzedany.

Wrak okrętu odkryli badacze z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) i U.S. Navy, którzy od 24 lutego do 4 marca 2025 r. eksplorowali dno Pacyfiku. W badaniach uczestniczył pojazd z ludźmi na pokładzie (HOV) "Alvin" oraz pojazd autonomiczny (AUV) "Sentry", oba należące do floty National Deep Submergence Facility (NDSF). Dotarły one do wraku USS F-1, znajdującego się na głębokości 400 metrów, niedaleko brzegu San Diego w Kalifornii. W pobliżu znajduje się także samolot treningowy US Navy, który rozbił się w 1950 roku.