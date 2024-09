Skarby na dnie Dunaju. Susza odsłania wraki okrętów wojennych

Nikt nie wie, co dokładnie skrywa Dunaj

"Wciąż nie wiemy, co to dokładnie jest. Co wiemy i co widzimy to fakt, że wraku ubywa, ponieważ ludzie się nim interesują i jego części znikają" - komentuje jeden z wraków Endre Sztellik, strażnik w Parku Narodowym Dunaj-Drawa. Ekspert w dziedzinie wraków statków, Ferenc Toth, dodaje zaś, że zdecydowanie potrzebujemy więcej badań:

Konstrukcja statków jasno wskazuje, że zostały one zbudowane przed 1951 rokiem, ale nie wiemy o nich nic więcej.

Niestety tym razem może się nie udać, bo początek tego tygodnia przyniósł tak wyczekiwane opady deszczu, więc eksperci szacują, że do weekendu poziom Dunaju ma wzrosnąć do ok. 3 metrów, co oznacza, że rzeka prawdopodobnie ponownie zatopi wraki.