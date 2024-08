Chiny testują Nezha-SeaDart. To hybrydowy dron powietrzno-morski

Chińczycy w ostatnich dniach bez przerwy zaskakują, najpierw poznaliśmy nowy dwusilnikowy dron latający PD-2900, który przypomina bezzałogowe jednostki typu kamikadze wykorzystywane podczas wojny w Ukrainie, później małe bezzałogowce zwiadowcze wyglądające jak prawdziwe ptaki, a dziś do kolekcji dołączają nowe drony powietrzno-morskie Nezha-SeaDart.

Już sama nazwa jest tu ciekawa, bo Nezha odnosi się do bóstwa obecnego w chińskim buddyzmie, konfucjanizmie, taoizmie i innych religiach ludowych. Słynęło ono z wielkiej siły, odwagi i umiejętności władania bronią magiczną i było czczone jako obrońca niewinnych przed złem.

Magiczny jak bóstwo, od którego wziął imię

Nazwany na cześć tej boskiej postaci i sklasyfikowany jako HAUV, czyli hybrydowy pojazd powietrzno-podwodny, Nezha-SeaDart to elektryczny statek pionowego startu i lądowania (eVTOL). Ale to tylko część jego możliwości, bo może też lądować na lądzie lub wodzie oraz nurkować z dużą prędkością, by zamienić się w całkowicie podwodny pojazd zdolny do wykonywania zadań pod wodą, a następnie ponownie wzbić się w niebo.