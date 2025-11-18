Rywalizacja między gatunkami? Zmiany klimatu? Genetyczne choroby? Teorii na temat zniknięcia Neandertalczyków jest mnóstwo, jednak żadna do dziś nie może w pełni odpowiedzieć na pytanie, jaki los spotkał nasz pokrewny gatunek. Nowe światło na to rzuciła grupa badaczy z Włoch i Szwajcarii, którzy twierdzą...że Neandertalczycy tak naprawdę nie wyginęli.

Co mogło stać się z Neandertalczykami?

Neandertalczycy pojawili się w Eurazji około 400 000 lat temu, stając się dominującymi homininami w regionie, na długo przed tym, jak 45 tys. lat temu pojawił się tam człowiek rozumny. Falowe migracje Homo Sapiens prowadziły do kontaktów międzygatunkowych, gdzie niektóre populacje żyły obok Neandertalczyków. Przez to większość ludzi poza Afryką nadal posiada niewielki procent DNA Neandertalczyków. I właśnie ta historia sprawia, że naukowcy zaczęli kwestionować hipotezę o wyginięciu naszego partnerskiego gatunku.

Nowe badanie wykorzystało model matematyczny, opierający się na neutralnym dryfie gatunkowym - terminie oznaczającym, że żadna populacja nie potrzebuje przewagi biologicznej, aby odnieść sukces. Grupy Neandertalczyków były niewielkie, liczyły zaledwie kilka tysięcy osobników na ogromnym obszarze geograficznym. Tymczasem populacje Homo Sapiens były znacznie większe. Rozmiary tych populacji można porównać do "wysp" oraz "kontynentów".

Model Neandertalczyka w Neanderthal Museum w Mettmann Neanderthal-Museum, Mettmann Wikimedia Commons

Pozostałości Neandertalczyków są wśród nas

Każda nowa fala imigrantów Homo Sapiens wnosiła nieco więcej współczesnego ludzkiego DNA do grup Neandertalczyków. Genetycznie efekty te kumulują się wykładniczo w czasie. Niewielkie rozcieńczenie genetyczne w każdym pokoleniu mogło doprowadzić do dużych zmian w ciągu kilku tysięcy lat. W prostych słowach Neandertalczycy tak naprawdę nie wyginęli, a zostali zaabsorbowani przez materiał genetyczny Homo Sapiens, którego było więcej w przyrodzie. To też mogłoby tłumaczyć pozostałości genotypu Neandertalczyków wśród dużej populacji ludzi na świecie.

Założenia modelu matematycznego naukowców pokrywają się ze znanymi danymi faktograficznymi na temat relacji Neandertalczyków z Homo Sapiens m.in. co do miejsc koegzystowania lub czasu. Ich wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć ludzką ewolucję, która doprowadziła nas do zostania topowym gatunkiem na Ziemi. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma Scientific Reports.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press