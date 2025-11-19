30 modułów Homar-K trafiło do Polski. Żołnierze na nie czekają

- Kolejne moduły wyrzutni w Polsce. Tym razem do Huty Stalowa Wola jedzie 30 modułów. Wraz z podwoziami Jelcz oraz systemem kierowania ogniem Topaz stworzą wieloprowadnicowe wyrzutnie Homar-K - napisał na platformie X Paweł Bejda.

Homar-K to nazwa spolonizowanych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo zakupionych od południowokoreańskiej firmy Hanwha Aerospace. Na ten moment w ramach dwóch umów wykonawczych, opiewających łącznie na 4,95 mld dolarów netto, Polska zakupiła 290 tych wyrzutni wraz z pakietem logistycznym, szkoleniowym oraz zapasem kilkunastu tysięcy rakiet południowokoreańskiej produkcji - CGR-080 oraz CTM-290, z których ta druga ma zasięg 290 kilometrów.

W ramach umów moduły wieloprowadnicowych wyrzutni Homar-K z zasobnikami są dostarczane do Polski z Korei Południowej. Następnie w zakładach Huta Stalowa Wola zostają zamontowane na platformy polskiej produkcji Jelcz 8x8 i zintegrowane z systemem Topaz, przed trafieniem w ręce żołnierzy. W przyszłości produkcja modułów wyrzutni wieloprowadnicowych do systemów Homar-K ma odbywać się w Polsce.

Pierwszy ostrzał wyrzutni Homar-K w Polsce

Ile wyrzutni Homar-K ma Polska?

Nowa dostawa podnosi liczbę dostarczonych modułów dla Homar-K do 174. Wojsko nie zdradza, ile wyrzutni znajduje się w linii, jednak publiczne dane wskazują, że jest to przynajmniej około 90 sztuk. Na ten moment wiadomo, że Homar-K wchodzi na wyposażenie 18. Brygady Artylerii z Nowej Dęby, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa oraz 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu.

Homar-K po raz pierwszy za granicą

Warto dodać, że dwie wyrzutnie Homar-K z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach Northern Strike-25-2 w Finlandii. Na poligonie w Rovaniemi w Laponii polscy żołnierze trenują kooperację z siłami NATO w szybkim przemieszczeniu sprzętu na duże odległości czy udzielaniu wsparcia ogniowego.

Homar-K to jeden z kilku rodzajów południowokoreańskiego sprzętu wojskowego, które mają zmodernizować naszą armię. Obok niego można wyliczyć armatohaubice K9 Thunder, lekkie samoloty odrzutowe FA-50 oraz czołgi K2, których dostawa w ramach pierwszej umowy właśnie się zakończyła, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

