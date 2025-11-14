Nowe czołgi K2GF dotarły do Polski. Ogromny transport dla wojska
Do Polski przypłynął transport 20 czołgów K2GF, który pieczętuje pierwszą umowę wykonawczą na te maszyny dla naszej armii. Dzięki nim Polska urasta do rangi pancernej potęgi NATO. Nawet pomimo wysłania ogromnej liczby czołgów na Ukrainę.
Umowa wykonana, ale to nie koniec czołgów K2 dla Polski
Jesteśmy coraz silniejsi! Kolejne 20 czołgów K2 #BlackPanther dla 16. Dywizji właśnie dotarło do Polski, a to oznacza, że mamy już komplet 180 czołgów z pierwszej umowy wykonawczej. Od przyszłego roku ruszamy z realizacją kolejnej transzy - z nowego, podpisanego w sierpniu br. kontraktu. Wśród nich będą także czołgi wyprodukowane już w Polsce - napisał na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz.
K2GF to czołg produkowany przez południowokoreański koncern Huyndai Rotem, używany także w Siłach Lądowych Republiki Korei. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów, sprzężona z automatem ładowania. Czołgi te trafiają do naszej armii na podstawie umowy podpisanej 26 sierpnia 2022 roku, opiewającej na 3,37 mld dolarów (16,02 mld złotych).
Jak zauważył minister Kosiniak-Kamysz, to nie koniec dostaw czołgów K2 do jednostek Wojska Polskiego. Na bazie umowy podpisanej 1 sierpnia 2025 z Huyndai Rotem w latach 2026-2030 dostarczonych ma zostać kolejnych 180 maszyn, z czego 116 to już znane K2GF, a 64 to nowsza wersja K2PL, z polskimi modyfikacjami. 61 czołgów K2PL ma zostać zmontowanych w zakładach Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach. Umowa zakłada także transfer technologii, obejmujący ustanowienie w Polsce zdolności pełnej obsługi i eksploatacji czołgów oraz pozyskanie 81 pojazdów towarzyszących do czołgów np. wozów wsparcia technicznego, opracowanych i produkowanych w Polsce.
Polskie siły pancerne w topce NATO. Tyle mamy czołgów
Kolejna dostawa czołgów K2 sprawia, że w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych polskiej armii jest już 884-914 czołgów. Jest to:
- Maksymalnie do 100 czołgów serii T-72
- Około 170-200 PT-91
- 46 Leopardów 2A4
- 105 Leopardów 2A5
- 82 Leopardów 2PL
- 116 M1A1 FEP Abrams
- 85 M1A2 SEPv3 Abrams
- 180 K2GF
Polska ma czwartą co do wielkości flotę czołgów w całym NATO. Wyprzedzają nas tylko Stany Zjednoczone (4640 czołgów), Turcja (2238) oraz Grecja (1344). Obecnie najnowszymi czołgami naszej armii są K2GF oraz M1A2 SEPv3 Abrams. Zastępują starsze T-72 oraz PT-91, które liczbie około 300 sztuk trafiły na Ukrainę, o czym regularnie pisaliśmy na łamach Interii Geekweek.