Umowa wykonana, ale to nie koniec czołgów K2 dla Polski

Jesteśmy coraz silniejsi! Kolejne 20 czołgów K2 #BlackPanther dla 16. Dywizji właśnie dotarło do Polski, a to oznacza, że mamy już komplet 180 czołgów z pierwszej umowy wykonawczej. Od przyszłego roku ruszamy z realizacją kolejnej transzy - z nowego, podpisanego w sierpniu br. kontraktu. Wśród nich będą także czołgi wyprodukowane już w Polsce - napisał na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz.

K2GF to czołg produkowany przez południowokoreański koncern Huyndai Rotem, używany także w Siłach Lądowych Republiki Korei. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów, sprzężona z automatem ładowania. Czołgi te trafiają do naszej armii na podstawie umowy podpisanej 26 sierpnia 2022 roku, opiewającej na 3,37 mld dolarów (16,02 mld złotych).

Jak zauważył minister Kosiniak-Kamysz, to nie koniec dostaw czołgów K2 do jednostek Wojska Polskiego. Na bazie umowy podpisanej 1 sierpnia 2025 z Huyndai Rotem w latach 2026-2030 dostarczonych ma zostać kolejnych 180 maszyn, z czego 116 to już znane K2GF, a 64 to nowsza wersja K2PL, z polskimi modyfikacjami. 61 czołgów K2PL ma zostać zmontowanych w zakładach Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach. Umowa zakłada także transfer technologii, obejmujący ustanowienie w Polsce zdolności pełnej obsługi i eksploatacji czołgów oraz pozyskanie 81 pojazdów towarzyszących do czołgów np. wozów wsparcia technicznego, opracowanych i produkowanych w Polsce.

Polskie siły pancerne w topce NATO. Tyle mamy czołgów

Kolejna dostawa czołgów K2 sprawia, że w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych polskiej armii jest już 884-914 czołgów. Jest to:

Maksymalnie do 100 czołgów serii T-72

Około 170-200 PT-91

46 Leopardów 2A4

105 Leopardów 2A5

82 Leopardów 2PL

116 M1A1 FEP Abrams

85 M1A2 SEPv3 Abrams

180 K2GF

Polska ma czwartą co do wielkości flotę czołgów w całym NATO. Wyprzedzają nas tylko Stany Zjednoczone (4640 czołgów), Turcja (2238) oraz Grecja (1344). Obecnie najnowszymi czołgami naszej armii są K2GF oraz M1A2 SEPv3 Abrams. Zastępują starsze T-72 oraz PT-91, które liczbie około 300 sztuk trafiły na Ukrainę, o czym regularnie pisaliśmy na łamach Interii Geekweek.

Czołg K2 w bazie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Marcin Jabłoński archiwum prywatne