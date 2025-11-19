Google poinformowało o wdrożeniu swojego najbardziej zaawansowanego modelu sztucznej inteligencji. Jest nim Gemini 3, który wprowadza AI firmy na zupełnie nowy poziom. Z jej możliwości skorzystają różne grupy użytkowników - od zwykłych internautów po programistów i przedsiębiorców.

Gemini 3 to najbardziej zaawansowany model AI Google

Google chwali się, że Gemini 3 wprowadza mnóstwo ulepszeń oraz nowości i te sprawiają, że jest to najbardziej zaawansowany model AI w historii firmy. Gigant z Mountain View chwali się udoskonaleniami z zakresu rozumowania czy natywnej multimodalności.

W konsekwencji użytkownicy Gemini 3 mogą liczyć na więcej możliwości podczas korzystania z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Pozwala to na głębszą interaktywność oraz realizację bardziej złożonych pomysłów.

Jest to najnowocześniejszy model rozumowania, który pojmuje głębię i niuanse – niezależnie od tego, czy chodzi o dostrzeżenie subtelnych wskazówek w kreatywnym pomyśle, czy o rozłożenie na czynniki pierwsze nakładających się warstw trudnego problemu

"Gemini 3 znacznie lepiej rozpoznaje kontekst i intencje kryjące się za Twoim poleceniem, dzięki czemu uzyskasz to, czego potrzebujesz, przy mniejszej liczbie promptów" - dodaje Google.

Dla przykładu Gemini 3 dla Trybu AI w wyszukiwarce, który w Polsce debiutował kilka tygodni temu, wprowadza nowe możliwości generatywnego interfejsu użytkownika, w tym układy wizualne czy interaktywne narzędzia i symulacje. Są one generowane na podstawie zapytań użytkowników.

Kto może skorzystać z Google Gemini 3?

Zapowiedź Gemini 3 wiąże się od razu z procesem wdrażania nowego modelu do różnych narzędzi. Są to:

Tryb AI w wyszukiwarce. Dotyczy to subskrybentów w wyszukiwarce. Dotyczy to subskrybentów Google AI Pro i Ultra

Aplikacja Gemini dla wszystkich użytkowników

Gemini API w AI Studio dla programistów. Również w Google Antigravity i w interfejsie wiersza poleceń Gemini

Vertex AI i Gemini Enterprise dla firm

Firma dodaje, że Gemini 3 Deep Think wkrótce zostanie udostępniony subskrybentom planu Google AI Ultra. Nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni, a obecnie trwa ocena z zakresu bezpieczeństwa.

