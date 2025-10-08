Wyszukiwarka Google cały czas jest rozwijana i wzbogacana w nowe funkcje. Jedną z nowości jest specjalny Tryb AI, który od jakiegoś czasu dostępny był na wielu rynkach, ale na liście nie było Polski. Teraz to się zmienia i z nowego narzędzia skorzystamy również w kraju.

Tryb AI dla wyszukiwarki Google w Polsce

Wspomniany Tryb AI nie jest zupełną nowością, bo już wcześniej wprowadzono go do wyszukiwarki Google w Stanach Zjednoczonych, a potem na wielu innych rynkach. W zasadzie do niedawna dostępny był w ponad 150 krajach.

Polska załapała się na ostatni rollout tej funkcji, gdzie Google ogłosiło wprowadzenie Trybu AI do wyszukiwarki na terenie blisko 50 nowych rynków w 36 językach. W ten sposób narzędzia stały się dostępne w ponad 200 państwach na świecie.

Tryb AI to nowość w polskiej wersji wyszukiwarki Google. Google materiały prasowe

Tryb AI w wyszukiwarce ma postać karty na stronie z wynikami wyszukiwania. Pojawi się również w aplikacji mobilnej Google na urządzenia z Androidem oraz iOS.

Co umożliwia Tryb AI w wyszukiwarce Google?

Nowa funkcja została stworzona w celu dostarczania lepszych informacji na zadawane pytania, które są złożone oraz wielowątkowe. Dotychczas uzyskanie takich szczegółów wymagało przeprowadzania kilku procesów wyszukiwania. Dzięki Trybowi AI wyszukiwarka Google pozwala to zrobić za jednym podejściem.

Tryb AI jest szczególnie przydatny przy pytaniach, które mają na celu zgłębienie tematu oraz przy bardziej skomplikowanych zadaniach, takich jak porównywanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji. Użytkownicy wczesnej wersji Trybu AI zadają pytania 2–3 razy dłuższe niż od tych zadawanych tradycyjnie

Za dostarczanie dokładniejszych wyników odpowiadają modele Gemini. Ponadto Google wyjaśnia, że Tryb AI jest multimodalny. To oznacza, że szukane odpowiedzi nie muszą być wprowadzane wyłącznie poprzez zapytania tekstowe na klawiaturze. Można je zadawać głosem lub szukać na podstawie obrazów przechwyconych aparatem fotograficznym.

Google dodaje, że dostarczane odpowiedzi mogą nie być idealne i dlatego część wyników ma być dostarczanych w tradycyjnej postaci. Tam, gdzie sztuczna inteligencja może sobie nie poradzić, ale narzędzia mają być rozwijane, co pozwoli w przyszłości ulepszyć funkcje.

