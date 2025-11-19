Od Gdańska po Wiedeń. Kiedy otwierają się Jarmarki Bożonarodzeniowe 2025?

Spis treści: Jarmark Bożonarodzeniowy 2025. Wydarzenia w Polsce i na świecie Najpiękniejsze jarmarki świąteczne w Polsce w 2025 r. Jarmark Bożonarodzeniowy blisko Polski. Zagraniczne hity Choinka, Mikołaj i prezenty. Lista 20 wybranych jarmarków w całej Polsce

Jarmark Bożonarodzeniowy 2025. Wydarzenia w Polsce i na świecie

Nadszedł ten okres w roku, gdy miasta i miasteczka zaczynają mienić się świątecznymi iluminacjami, a place, rynki i deptaki zamieniają się w tętniące życiem Jarmarki Bożonarodzeniowe. Pojawia się okazja, by zanurzyć się w tej zimowej atmosferze - poczuć zapach cynamonu i goździków, smak grzanego wina, usłyszeć dźwięk kolęd oraz podziwiać rękodzieło, które wypełnia stoiska. W całej Polsce otwiera się coraz więcej Jarmarków Bożonarodzeniowych, różniących się charakterem - od rozbudowanych wydarzeń, które trwają kilka tygodni, po kilkudniowe nastrojowe kiermasze.

Jednocześnie dla wielu osób okres przedświąteczny to także idealny moment, by zaplanować krótką wycieczkę za granicę i odwiedzić jeden ze słynnych europejskich jarmarków. Blisko Polski co roku od bywa się kilka Jarmarków Bożonarodzeniowych, które zachwycają zarówno skalą wydarzeń, jak i niepowtarzalnym klimatem. Warto więc przyjrzeć się, jak przedstawia się aktualny harmonogram jarmarków w Polsce i które z zagranicznych wydarzeń mogą okazać się idealnym kierunkiem na zimowy wypad pełen świątecznej atmosfery.

Najpiękniejsze jarmarki świąteczne w Polsce w 2025 r.

Polska w tym roku może poszczycić się wyjątkowo bogatą ofertą wydarzeń związanych z okresem świątecznym. W każdym województwie zaplanowano Jarmarki Bożonarodzeniowe pełne rozmaitych atrakcji, klimatycznych stoisk i zimowych dekoracji. Wśród największych i najpiękniejszych warto wymienić choćby jarmark świąteczny w Gdańsku, we Wrocławiu i w Warszawie, które co roku przyciągają tłumy odwiedzających.

Gdańsk - Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku zdobył niedawno I miejsce w konkursie Best Christmas Markets organizowanym przez Europe's Best Destinations. W 2025 r. w dniach 21 listopada do 23 grudnia Gdańsk ponownie zachwyci atrakcjami, ozdobami i wydarzeniami towarzyszącymi dla dzieci i dorosłych. Odwiedzający zobaczą klimatyczne instalacje świetlne, zagrają w gry i konkursy, a także spotkają Królową Śniegu i oczywiście Świętego Mikołaja. Na gdańskim jarmarku w 2025 r. warto odwiedzić m.in. zakątki: Mikołajowy, Łosiowy czy Bajkowy; a także skorzystać z karuzeli czy interaktywnych sań Świętego Mikołaja - symulatora lotu VR.

Warszawa - Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie w 2025 r. ma być największym jarmarkiem w historii miasta. Wydarzenie odbędzie się na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki od 28 listopada 2025 do 1 stycznia 2026 r. W ramach imprezy oprócz ozdób, koncertów i stoisk, odwiedzający skorzystają też z wielu innych atrakcji, m.in. największego w Polsce diabelskiego młynu o wysokości 55 m. Otwarty zostanie także pierwszy w Unii Europejskiej Jarmark Świąteczny i Park Świateł w chmurach na szczycie Varso Tower - start 1 grudnia 2025 r. Do tego od 21 listopada trwać będzie jarmark na Międzymurzu Barbakanu.

Wrocław - Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywający się w sercu miasta to okazja do zobaczenia pięknego Rynku w świątecznej odsłonie. Wrocław w okresie świątecznym oferuje ogrom urozmaiceń - koncerty, rozmaite stoiska, widowiska i występy. Rozpoczęcie wydarzenia to atrakcja sama w sobie - przez Rynek tradycyjnie przemaszeruje orkiestra dęta. Na wrocławskim jarmarku w dniach od 21 listopada 2025 do 7 stycznia 2026 r. znajdziemy też strefy tematyczne: Krainę Baśni, Krainę Krasnali i Reniferów czy Krainę Elfów. Warto wybrać się również na rozświetlenie wrocławskiej choinki i powitanie Mikołaja.

Jarmark Bożonarodzeniowy blisko Polski. Zagraniczne hity

Jeśli chodzi o najpiękniejsze jarmarki za granicą, w Europie znajdziemy ich całkiem sporo. Blisko Polski szczególnie popularne są wydarzenia w Berlinie i Wiedniu. Warto wybrać się też nieco dalej, do Francji, by zobaczyć słynny Jarmark Bożonarodzeniowy w Strasburgu.

Berlin - Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie to ogromne wydarzenie - w 2025 roku od 24 listopada do 31 grudnia można będzie odwiedzić ponad 100 punktów rozsianych po całym mieście! Popularne lokalizacje to Alexanderplatz oraz Gendarmenmarkt. Odwiedzający znajdą na kramach rękodzieło, ozdoby i lokalne przysmaki, jak currywurst. Oprócz smakołyków i innych urozmaiceń ze stoisk, podczas świątecznego jarmarku w Berlinie odbywać się będą różnorodne wydarzenia towarzyszące, czynne będzie wesołe miasteczko i lodowiska.

Strasburg - Strasburg jest określany mianem "stolicy Bożego Narodzenia", bo w okresie przedświątecznym przeobraża się w prawdziwą krainę świateł i świątecznych aromatów. To najstarszy jarmark bożonarodzeniowy we Francji i jeden z najstarszych w Europie - jego początki sięgają 1570 roku! Od wielu lat w Strasburgu prezentowane są niezwykłe ozdoby, barwne iluminacje, a do tego setki stoisk kuszą zróżnicowanym asortymentem. W powietrzu unosi się też zapach tradycyjnych bredele, alzackich ciasteczek pieczonych w niezliczonych wariantach, które są symbolem świątecznego Strasburga. W 2025 r. Jarmark Bożonarodzeniowy w Strasbugru potrwa od 26 listopada do 24 grudnia.

Wiedeń - W czasie wiedeńskiego jarmarku świątecznego (14 listopada - 26 grudnia) przestrzeń przed neogotyckim ratuszem zmienia się w pełen blasku festyn, gdzie ustawionych jest ponad sto różnorodnych kramów. W 2025 r. na jarmarku w Wiedniu ponownie pojawi się rozległe lodowisko w parku, tworząca wyjątkową scenerię do zimowych zabaw. Atrakcji tutaj nie zabraknie - będzie można zobaczyć występy chórów, a fasada ratusza ożywi dzięki barwnym iluminacjom. Wielka gratka dla fanów jarmarku w Austrii to także kolekcjonerskie kubki - wzór na 2025 r. przedstawia miasto skąpane w świątecznym świetle.

Choinka, Mikołaj i prezenty. Lista 20 wybranych jarmarków w całej Polsce

Bardo - Bardzki Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 odbędzie się 14 grudnia 2025 r. na bardzkim Rynku w godzinach 12:00-16:00. Białystok - Jarmark Bożonarodzeniowy w Białymstoku odbędzie się od 29 listopada do 23 grudnia 2025 roku na Rynku Kościuszki. Godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku 11:00-18:00, piątki i soboty 11:00-20:00, niedziele 10:00-17:00. Bydgoszcz - Jedyny w Polsce jarmark świąteczny organizowany na moście. Potrwa od 21 listopada do 21 grudnia 2025 r., od niedzieli do czwartku od 13:00 do 20:00, w piątki i soboty do 21:00. Miejsce: plac Teatralny, ul. Mostowa, Stary Rynek. Gdańsk - Jarmark będzie trwał w samym sercu miasta od 21 listopada do 23 grudnia 2025 r. Inaugurację jarmarku z wydarzeniami towarzyszącymi zaplanowano na 22 listopada. Godziny otwarcia stoisk: niedziela do czwartku 12:00-20:00, piątki i soboty 12:00-21:00. Katowice - Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się od 21 listopada 2025 do 6 stycznia 2026 roku. Godziny: od poniedziałku do czwartku 10:00-20:00, piątki do niedzieli 10:00-21:00. Kielce - Jarmark świąteczny odbędzie się tu w dniach 5-7 grudnia 2025 r. przy ul. Ściegiennego 2. Godziny: piątek 16:00-20:00, sobota 11:00-21:00, niedziela 11:00-20:00. Kraków - Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym Krakowa potrwa od 28 listopada 2025 do 1 stycznia 2026 r. Kiermasz na Małym Rynku będzie działał od 1 grudnia do 1 stycznia 2026 r. Lublin - Jarmark świąteczny w Lublinie to część Festiwalu Bożego Narodzenia. Jarmark odbędzie się w dniach 18-21 grudnia 2025 na Starym Mieście. Godziny: w czwartek i piątek: 14:00-20:00, w sobotę i niedzielę: 11:00-20:00. Łódź - Uroczyste otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego odbędzie się 29 listopada o 18:00 na Placu Wolności. Jarmark potrwa do 23 grudnia. Godziny: poniedziałek-piątek 11:00-19:00, sobota-niedziela 12:00-21:00. Olsztyn - Warmiński Jarmark Świąteczny 2025 odbędzie się w dniach 11-14 grudnia 2025 r. Opole - Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 zacznie się w Opolu już 28 listopada i potrwa do 23 grudnia. Oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę 29 listopada na godz. 17:00. Poznań - Jarmark odbędzie się od 15 listopada do 21 grudnia 2025 roku. Godziny: wtorek-czwartek 15:00-21:00, piątek-sobota 11:00-22:00, niedziela 11:00-21:00. W poniedziałki nieczynny. Przemyśl - Przemyski Jarmark Bożonarodzeniowy to wydarzenie zaplanowane na 18-21 grudnia 2025 r. na Rynku Starego Miasta. Godziny: 11:00-18:00. Rzeszów - Rzeszowski Rynek zamieni się w Świąteczne Miasteczko od 5 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 r. Godziny: poniedziałek-sobota 13:00-21:00, niedziela 11:00-21:00. Szczecin - Jarmark rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 21 grudnia 2025 r. Godziny: poniedziałek - czwartek 13:00-20:00, piątek 13:00-23:00, sobota 10:00-23:00, niedziela 10:00-21:00 (21.12 do 20:00). Toruń - Jarmark w Toruniu odbywać się będzie od 21 listopada do 21 grudnia 2025 r. Godziny: poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, piątek 12:00-22:00, sobota 10:00-22:00, niedziela 10:00-21:00. Warszawa - Świąteczny Jarmark Warszawski na Placu Defilad potrwa od 28 listopada 2025 do 1 stycznia 2026 r. Godziny: niedziela-czwartek 11:00-21:00, piątek-sobota 11:00-22:00. Jarmark Bożonarodzeniowy na Międzymurzu Barbakanu potrwa natomiast od 21 listopada do 6 stycznia. Wrocław - Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w terminie od 21 listopada 2025 do 7 stycznia 2026. Czynny codziennie od 10:00 do 21:00. Zakopane - Jarmark Bożonarodzeniowy na Krupówkach rozpocznie się 7 grudnia 2025 i potrwa do 6 stycznia 2026 r. Zielona Góra - Świąteczny jarmark będzie się tu odbywać na ulicach Stary Rynek oraz Żeromskiego, wydarzenie potrwa od 17 do 21 grudnia 2025 r.

Przed wybraniem się na wybrany jarmark warto sprawdzić jego harmonogram na oficjalnej stronie czy w mediach społecznościowych miasta - godziny otwarcia stoisk mogą się różnić w dni świąteczne i noworoczne. Ponadto na te dni mogą być zaplanowane dodatkowe atrakcje.

