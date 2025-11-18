Zwiedzaj krakowskie muzea za grosze. Dzień otwarty już za chwilę

Kraków to miasto, które zachwyca mieszkańców i przyciąga turystów, ze względu na niezwykłe połączenie historii, sztuki i uroku. Na każdym kroku można tu natknąć się na klimatyczne zakątki i zachwycającą architekturę. Stolica Małopolski od dawna uchodzi też za jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce - i nie bez powodu. Jeszcze nie skończył się Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich, w ramach którego można bezpłatnie zwiedzać krakowski Wawel, a już nadchodzi kolejne wydarzenie.

W niedzielę 23 listopada 2025 r. Kraków ponownie stanie się prawdziwym centrum kultury i sztuki. Tego dnia muzea i galerie w całym mieście otworzą szeroko swoje drzwi, zapraszając wszystkich na Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, podczas którego każdy będzie mógł odkryć bogactwo lokalnych zbiorów i wyjątkową atmosferę szeregu instytucji - za symboliczną opłatą. Co czeka na odwiedzających?

Muzeum Narodowe w Krakowie, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Manggha i więcej

W tym roku, podczas jubileuszowej 20. odsłony wydarzenia Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, oferta będzie szczególnie bogata - to kilkadziesiąt punktów do zwiedzania na terenie całego miasta. Na liście placówek znalazły się m.in. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Pałac Krzysztofory, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny czy Hangar Czyżyny i wiele więcej.

Obok sposobności zapoznania się z ekspozycjami stałymi i czasowymi, odwiedzający skorzystają także z szeregu specjalnie przygotowanych na ten dzień wydarzeń. Uczestnicy Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich będą mogli wziąć udział w warsztatach, oprowadzaniach, pokazach, prezentacjach, i innych aktywnościach.

Ponadto niektóre obiekty udostępnią w tym dniu nawet te przestrzenie, które na co dzień pozostają poza zasięgiem zwiedzających. Jak wygląda program jubileuszowego Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich 2025?

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2025. Lista placówek i bilety

23 listopada 2025 r. podczas Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich muzea i galerie będą działać według swoich zwykłych godzin otwarcia. W większości przypadków pobierana będzie symboliczna opłata w wysokości 5 zł.

Przykładowo Muzeum Etnograficzne w Krakowie informuje: "Tego dnia oferujemy jeden bilet wstępu na obie wystawy (w ratuszu i Dom Esterki) w cenie 5 zł", natomiast w przypadku Muzeum Krakowa czytamy, że "Udział w wydarzeniach jest odpłatny i wynosi 5 zł od osoby". Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki podaje natomiast, że obowiązywał będzie "bezpłatny wstęp na ekspozycje w ramach akcji darmowy listopad".

Aby poznać szczegóły oferty danej placówki, czy zarezerwować wejściówki na wydarzenia, należy sprawdzić komunikat o Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich na stronie internetowej wybranego obiektu. Każda jednostka ma własny program wydarzeń.

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich obejmuje niemal 50 punktów rozsianych po całym mieście. Autorstwa Zygmunt Put - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110554828 Wikimedia Commons

Pełna lista miejsc biorących udział w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich 2025 za Kraków.pl:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Galeria Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii Józefitów

Muzeum KL Płaszów

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Hangar Czyżyny

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET, Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"

Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki

Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"

Muzeum Krakowa:

Pałac Krzysztofory

Wieża Ratuszowa

Muzeum Podgórza

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Apteka pod Orłem

Ulica Pomorska

Rynek Podziemny

Kamienica Hipolitów

Stara Synagoga

Podziemna Nowa Huta

Thesaurus Cracoviensis

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Muzeum Narodowe w Krakowie:

Gmach Główny

Sukiennice

Ciołek

Czapscy

Szołayscy

Matejko

Mehoffer

Wyspiański

Arsenał

Muzeum Czartoryskich

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie:

Ratusz

Dom Esterki

