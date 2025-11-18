Zwiedź muzea Krakowa za grosze. Świetne atrakcje na Dzień Otwarty 2025

Już 23 listopada 2025 roku krakowskie muzea i galerie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. Wydarzenie obejmuje dziesiątki instytucji, takich jak Muzeum Narodowe Krakowa, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", czy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Jakie jeszcze placówki biorą udział w akcji i co wiadomo o dodatkowych atrakcjach?

Kraków zaprasza na Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2025. Kilkadziesiąt punktów będzie można zwiedzić za symboliczną opłatą.
Kraków zaprasza na Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2025. Kilkadziesiąt punktów będzie można zwiedzić za symboliczną opłatą.123RF/PICSEL

Zwiedzaj krakowskie muzea za grosze. Dzień otwarty już za chwilę

Kraków to miasto, które zachwyca mieszkańców i przyciąga turystów, ze względu na niezwykłe połączenie historii, sztuki i uroku. Na każdym kroku można tu natknąć się na klimatyczne zakątki i zachwycającą architekturę. Stolica Małopolski od dawna uchodzi też za jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce - i nie bez powodu. Jeszcze nie skończył się Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich, w ramach którego można bezpłatnie zwiedzać krakowski Wawel, a już nadchodzi kolejne wydarzenie.

W niedzielę 23 listopada 2025 r. Kraków ponownie stanie się prawdziwym centrum kultury i sztuki. Tego dnia muzea i galerie w całym mieście otworzą szeroko swoje drzwi, zapraszając wszystkich na Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, podczas którego każdy będzie mógł odkryć bogactwo lokalnych zbiorów i wyjątkową atmosferę szeregu instytucji - za symboliczną opłatą. Co czeka na odwiedzających?

Muzeum Narodowe w Krakowie, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Manggha i więcej

W tym roku, podczas jubileuszowej 20. odsłony wydarzenia Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, oferta będzie szczególnie bogata - to kilkadziesiąt punktów do zwiedzania na terenie całego miasta. Na liście placówek znalazły się m.in. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Pałac Krzysztofory, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny czy Hangar Czyżyny i wiele więcej.

Obok sposobności zapoznania się z ekspozycjami stałymi i czasowymi, odwiedzający skorzystają także z szeregu specjalnie przygotowanych na ten dzień wydarzeń. Uczestnicy Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich będą mogli wziąć udział w warsztatach, oprowadzaniach, pokazach, prezentacjach, i innych aktywnościach.

Ponadto niektóre obiekty udostępnią w tym dniu nawet te przestrzenie, które na co dzień pozostają poza zasięgiem zwiedzających. Jak wygląda program jubileuszowego Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich 2025?

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2025. Lista placówek i bilety

23 listopada 2025 r. podczas Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich muzea i galerie będą działać według swoich zwykłych godzin otwarcia. W większości przypadków pobierana będzie symboliczna opłata w wysokości 5 zł.

Przykładowo Muzeum Etnograficzne w Krakowie informuje: "Tego dnia oferujemy jeden bilet wstępu na obie wystawy (w ratuszu i Dom Esterki) w cenie 5 zł", natomiast w przypadku Muzeum Krakowa czytamy, że "Udział w wydarzeniach jest odpłatny i wynosi 5 zł od osoby". Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki podaje natomiast, że obowiązywał będzie "bezpłatny wstęp na ekspozycje w ramach akcji darmowy listopad".

Aby poznać szczegóły oferty danej placówki, czy zarezerwować wejściówki na wydarzenia, należy sprawdzić komunikat o Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich na stronie internetowej wybranego obiektu. Każda jednostka ma własny program wydarzeń.

Muzeum w Krakowie.
Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich obejmuje niemal 50 punktów rozsianych po całym mieście.Autorstwa Zygmunt Put - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110554828Wikimedia Commons

Pełna lista miejsc biorących udział w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich 2025 za Kraków.pl:

  • Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  • Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
  • Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
  • Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
  • Galeria Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
  • Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
  • Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  • Muzeum Fotografii w Krakowie
  • Muzeum Fotografii Józefitów
  • Muzeum KL Płaszów
  • Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
  • Hangar Czyżyny
  • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
  • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"
  • Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET, Narodowy Stary Teatr w Krakowie
  • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
  • Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN
  • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
  • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
  • Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
  • Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"

Muzeum Krakowa:

  • Pałac Krzysztofory
  • Wieża Ratuszowa
  • Muzeum Podgórza
  • Fabryka Emalia Oskara Schindlera
  • Apteka pod Orłem
  • Ulica Pomorska
  • Rynek Podziemny
  • Kamienica Hipolitów
  • Stara Synagoga
  • Podziemna Nowa Huta
  • Thesaurus Cracoviensis
  • Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Muzeum Narodowe w Krakowie:

  • Gmach Główny
  • Sukiennice
  • Ciołek
  • Czapscy
  • Szołayscy
  • Matejko
  • Mehoffer
  • Wyspiański
  • Arsenał
  • Muzeum Czartoryskich

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie:

  • Ratusz
  • Dom Esterki

