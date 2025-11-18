Zwiedź muzea Krakowa za grosze. Świetne atrakcje na Dzień Otwarty 2025
Już 23 listopada 2025 roku krakowskie muzea i galerie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich. Wydarzenie obejmuje dziesiątki instytucji, takich jak Muzeum Narodowe Krakowa, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", czy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Jakie jeszcze placówki biorą udział w akcji i co wiadomo o dodatkowych atrakcjach?
Zwiedzaj krakowskie muzea za grosze. Dzień otwarty już za chwilę
Kraków to miasto, które zachwyca mieszkańców i przyciąga turystów, ze względu na niezwykłe połączenie historii, sztuki i uroku. Na każdym kroku można tu natknąć się na klimatyczne zakątki i zachwycającą architekturę. Stolica Małopolski od dawna uchodzi też za jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce - i nie bez powodu. Jeszcze nie skończył się Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich, w ramach którego można bezpłatnie zwiedzać krakowski Wawel, a już nadchodzi kolejne wydarzenie.
W niedzielę 23 listopada 2025 r. Kraków ponownie stanie się prawdziwym centrum kultury i sztuki. Tego dnia muzea i galerie w całym mieście otworzą szeroko swoje drzwi, zapraszając wszystkich na Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, podczas którego każdy będzie mógł odkryć bogactwo lokalnych zbiorów i wyjątkową atmosferę szeregu instytucji - za symboliczną opłatą. Co czeka na odwiedzających?
Muzeum Narodowe w Krakowie, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Manggha i więcej
W tym roku, podczas jubileuszowej 20. odsłony wydarzenia Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, oferta będzie szczególnie bogata - to kilkadziesiąt punktów do zwiedzania na terenie całego miasta. Na liście placówek znalazły się m.in. Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Pałac Krzysztofory, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny czy Hangar Czyżyny i wiele więcej.
Obok sposobności zapoznania się z ekspozycjami stałymi i czasowymi, odwiedzający skorzystają także z szeregu specjalnie przygotowanych na ten dzień wydarzeń. Uczestnicy Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich będą mogli wziąć udział w warsztatach, oprowadzaniach, pokazach, prezentacjach, i innych aktywnościach.
Ponadto niektóre obiekty udostępnią w tym dniu nawet te przestrzenie, które na co dzień pozostają poza zasięgiem zwiedzających. Jak wygląda program jubileuszowego Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich 2025?
Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2025. Lista placówek i bilety
23 listopada 2025 r. podczas Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich muzea i galerie będą działać według swoich zwykłych godzin otwarcia. W większości przypadków pobierana będzie symboliczna opłata w wysokości 5 zł.
Przykładowo Muzeum Etnograficzne w Krakowie informuje: "Tego dnia oferujemy jeden bilet wstępu na obie wystawy (w ratuszu i Dom Esterki) w cenie 5 zł", natomiast w przypadku Muzeum Krakowa czytamy, że "Udział w wydarzeniach jest odpłatny i wynosi 5 zł od osoby". Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki podaje natomiast, że obowiązywał będzie "bezpłatny wstęp na ekspozycje w ramach akcji darmowy listopad".
Aby poznać szczegóły oferty danej placówki, czy zarezerwować wejściówki na wydarzenia, należy sprawdzić komunikat o Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich na stronie internetowej wybranego obiektu. Każda jednostka ma własny program wydarzeń.
Pełna lista miejsc biorących udział w Dniu Otwartym Muzeów Krakowskich 2025 za Kraków.pl:
- Muzeum Archeologiczne w Krakowie
- Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
- Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie
- Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
- Galeria Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
- Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
- Muzeum Geologiczne Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
- Muzeum Fotografii w Krakowie
- Muzeum Fotografii Józefitów
- Muzeum KL Płaszów
- Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
- Hangar Czyżyny
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
- Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"
- Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej MICET, Narodowy Stary Teatr w Krakowie
- Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
- Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
- Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN
- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
- Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"
Muzeum Krakowa:
- Pałac Krzysztofory
- Wieża Ratuszowa
- Muzeum Podgórza
- Fabryka Emalia Oskara Schindlera
- Apteka pod Orłem
- Ulica Pomorska
- Rynek Podziemny
- Kamienica Hipolitów
- Stara Synagoga
- Podziemna Nowa Huta
- Thesaurus Cracoviensis
- Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
Muzeum Narodowe w Krakowie:
- Gmach Główny
- Sukiennice
- Ciołek
- Czapscy
- Szołayscy
- Matejko
- Mehoffer
- Wyspiański
- Arsenał
- Muzeum Czartoryskich
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie:
- Ratusz
- Dom Esterki