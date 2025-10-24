Zabytkowy kompleks świątynny ma swoje tajemnice. Jedną właśnie odkopano

Co można znaleźć podczas prac remontowych i konserwatorskich? Niejednokrotnie pisaliśmy na łamach Geekweeka o rozmaitych odkryciach z różnych zakątków Polski, których dokonywano właśnie w trakcie takich działań. Wystarczy choćby przypomnieć, jakie zaskoczenie przyniósł remont Pałacu Sułkowskich w Lesznie, co pozwoliły ujawnić działania konserwatorskie w kamienicy w Szczecinie, czy też znalezisko wydobyte ze starego pieca w dolnośląskim mieście, podczas prowadzonych prac termomodernizacyjnych.

Teraz miejscem ciekawego odkrycia związanego z czynnościami naprawczymi stała się krakowska Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, miejsce znane też jako Skałka lub Na Skałce. Podczas prac przy XVIII-wiecznym murze ujawniono, że zabytkowy kompleks sakralny nadal ma swoje tajemnice.

Prace konserwatorskie w Krakowie ujawniły zapomnianą budowlę

Zabytkowy klasztor i kościół paulinów na ul. Skałecznej na krakowskim Kazimierzu ma długą historię, związaną m.in. z męczeństwem św. Stanisława, biskupa krakowskiego, który zginął tu w 1079 roku. Ślady osadnictwa w tym miejscu sięgają ok. 2 tys. lat p.n.e., z czasem powstała tu przedromańska rotunda, później gotycki kościół, a od XVIII wieku świątynia barokowa. W podziemiach obiektu znajduje się od 1880 r. Krypta Zasłużonych na Skałce, miejsce pochówku wybitnych Polaków, m.in. Jana Długosza, Wincentego Pola, Stanisława Wyspiańskiego czy Jacka Malczewskiego.

Ze względu na swój wiek i wartość świątynia co jakiś czas przechodzi prace remontowe i konserwatorskie. Teraz podczas czynności przy murze ogradzającym klasztor paulinów na Skałce odsłonięto zapomnianą strukturę, powiązaną z etapami przebudowy kompleksu. "LoveKrakow.pl" podaje, że wykonane przy wschodnim końcu muru wykopy ujawniły pozostałości średniowiecznego budynku. Widać prostokątny zarys obiektu, dobrze zachowane kamienne mury przyziemia, fragmenty północnej, wschodniej i zachodniej ściany o grubości ok. 100 cm.

Na Skałce odkryto budynek z XV w. Zniszczyli go Szwedzi

Budynek wzniesiono prawdopodobnie w XV wieku. Do budowy wykorzystano ciosane bloki wapienia układane na zaprawie wapiennej. Wstępne analizy pozwoliły wysnuć tezę na temat tego, jaką funkcję pełnił odkryty budynek. Specjaliści podejrzewają, że budowla mogła stanowić dawny dom plebana kościoła św. Michała i św. Stanisława na Skałce, istniejący tu przed sprowadzeniem tu zakonu paulinów. "LoveKrakow.pl" podaje, że historyczne źródła wspominają o takim właśnie obiekcie w tym rejonie.

Podczas potopu szwedzkiego (1655-1660) Skałka, podobnie jak wiele innych miejsc w Krakowie, została zniszczona i splądrowana przez wojska szwedzkie. Odkryty teraz dom również miał zostać zniszczony w wyniku najazdu Szwedów w XVII wieku, a pozostałości obiektu przez jakiś czas określano później mianem "piwnic Bykowca", zaznacza źródło.

Co dalej z odkryciem? Konieczne jest podjęcie decyzji na temat dalszych działań. Eksperci sugerują przeprowadzenie sondaży archeologicznych i badań nieinwazyjnych, aby pozyskać więcej informacji na temat budowli.

