Podczas remontu Muzeum Archeologicznego w Krakowie archeolodzy natrafili na pozostałości kościoła św. Michała i św. Józefa. To świątynia z XVII wieku, przekształcona pod koniec XVIII wieku w więzienie i siedzibę sądu. Została rozebrana w 1872 roku podczas modernizacji budynku.

Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie w rozmowie z "Gazetą Krakowską" przekazał, że po przebiciu się przez jedną ze ścian, archeolodzy weszli na dziedziniec straceń i prezbiterium kościoła św. Michała i św. Józefa. Choć wcześniej kilkukrotnie prowadzono tu prace, nigdy nie były to kompletne badania odsłaniające przestrzeń.

Natrafiliśmy na pozostałości po kryptach i fragmenty przemieszanych szkieletów, które nie znajdowały się w trumnach w porządku anatomicznym. Znaleźliśmy też wiele ćwieków z trumien. Dodał krakowski archeolog

Czy będzie można zobaczyć nowe odkrycie?

W miejscu odkrycia po remoncie ma mieścić się punkt informacyjno-biletowy, a także sklepik. Ale nie oznacza to, że znalezisko będzie zasypane i niedostępne dla zwiedzających. Cały dziedziniec przykryty ma zostać szklanym dachem, wyeksponowane będą pozostałości kościoła i część znalezisk.

Dyrektor muzeum wyjaśnia, że znalezisko nieco pokrzyżowało plany remontu. Jest na tyle cenne i warte pokazania, że wymagało to przeprojektowania klatki schodowej. W toku prac poznamy więcej szczegółów. Archeolodzy sprawdzą, czy średniowieczny mur były elementem murów obronnych, czy fragmentem posiadłości. Zostanie także sprawdzony wiek, płeć, a nawet potencjalne choroby ludzi, po których pozostały szkielety.



Remont Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Obecny remont prowadzony w Muzeum Archeologicznym ma na celu przebudowę budynku tak, aby ułatwić wejście na wystawy - powstanie nowe wejście główne, dzięki któremu dostęp będą miały również osoby z trudnościami w poruszaniu się.

Wcześniej w wyniku remontu zagospodarowano nieużywany XVII-wieczny strych, który przekształcono w salę wystawienniczą o powierzchni 300 mkw oraz nowoczesną salę konferencyjną mieszczącą 100 osób, którą można podzielić na trzy sale edukacyjne. Uroczyste otwarcie miało miejsce 18 marca 2024 roku. - To historyczna chwila. To trzecia pod względem skali inwestycja w prawie 175-letnich dziejach Muzeum - powiedział PAP dyrektor placówki Jacek Górski. Dwie pierwsze znaczne inwestycje to przenosiny z ul. św. Anny do kompleksu przy ul. Sławkowskiej, a później przenosiny z ul. Sławkowskiej do zabytkowego budynku przy ul. Poselskiej i Senackiej.