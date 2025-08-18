Skydweller Aero to amerykański startup lotniczy, który stworzył największą maszynę latającą zasilaną wyłącznie energią słoneczną. Olbrzymi dron solarny pobił kolejny rekord, który został ustanowiony w zeszłym tygodniu. Statek spędził w powietrzu bez przerwy ponad trzy doby.

Dron solarny Skydweller Aero leciał bez przerwy przez 74 godziny

Skydweller Aero przeprowadziło niedawno kolejną próbę drona solarnego, chcąc uzyskać jeszcze lepszy wynik od dotychczasowego, którym był ciągły lot przez 73 godziny. Rekord udało się pobić i tym razem statek zasilany energią słoneczną spędził w powietrzu 74 godziny.

Podczas kolejnych misji Skydweller – największy na świecie samolot zasilany energią słoneczną – utrzymywał się w powietrzu przez 73 i 74 godziny, zasilany wyłącznie energią słoneczną

"W ciągu czterech ostatnich lotów samolot spędził w powietrzu łącznie 222 godziny, co potwierdza jego wytrzymałość, odporność i potencjał transformacyjny" - dodaje Skydweller Aero. Pierwszy lot maszyny odbył się w kwietniu 2024 r.

Maszyna może brać udział w dalekodystansowych misjach

Dron powietrzny Skydweller Aero może mieć różne zastosowania. Jego potencjał dostrzega również amerykańska armia. Możliwości technologii ocenia Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD). Pod uwagę bierze się wykorzystanie maszyny w misjach zwiadowczych, rozpoznawczych i obserwacyjnych.

Dron solarny Skydweller Aero jest ogromny i ma rozpiętość skrzydeł większą niż Boeing 747. Skydweller Aero materiały prasowe

Konstrukcja drona jest bardzo lekka. Udało się to uzyskać z wykorzystaniem specjalnych materiałów. Ponadto maszyna została zaprojektowana w taki sposób, aby była w stanie przenosić ładunki o wadze prawie 400 kilogramów. Sam dron waży tyle, co pickup Ford F-150 i ma docelowo być w stanie latać na wysokości przekraczającej nawet 13 kilometrów.

Skydwellery są wykonane z włókna węglowego i mogą wykonywać bezzałogowy, "wieczny" lot, zazwyczaj pozostając w powietrzu przez 30-90 dni lub dłużej

Ogromny dron ma rozpiętość skrzydeł większą niż Boeing 747

Drona Skydweller Aero jest ogromny. Jego rozpiętość skrzydeł to blisko 72 metry i jest większa niż samolotu Boeing 747. Na nich umieszczono aż 1700 paneli solarnych, które dostarczają energię na poziomie 100 kW (w idealnych warunkach). To wystarczająco dużo do zasilenia czterech śmigieł oraz ładowania akumulatora o wadzę 635 kilogramów.

Dodatkowy akumulator pozwala na uzyskiwanie energii do lotu po zachodzie Słońca. Dlatego dron jest w stanie utrzymywać się w powietrzu przez kilka dób bez konieczności lądowania i uzupełniania paliwa. Tutaj tego problemu nie ma.

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio