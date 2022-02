Boeing 747 wraca z emerytury i zaczyna nowe życie jako miejsce do imprez

Boeing 747 jest już gotowy, by zacząć nowe życie. Po remoncie samolot staje się miejscem do organizowania imprez i wydarzeń. Brytyjskie Linie Lotnicze sprzedały go prywatnej firmie po śmiesznie niskiej cenie.

