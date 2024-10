Wystarczy mu słońce. Może nie lądować miesiącami

Na drodze do wiecznego lotu

Barry Matsumori, prezes i dyrektor operacyjny Skydweller Aero, podkreślił znaczenie tej technologii i jej potencjału. Jego zdaniem firma pokazała, że wykonaliśmy "ważny krok na drodze do udowodnienia wykonalności wieczystego lotu", wykorzystując globalne inwestycje w energię słoneczną, magazynowanie energii oraz ultralekkie konstrukcje z włókna węglowego.

Wyjaśnijmy też, że Skydweller nie jest to żaden mały dron, ale pełnoprawny samolot wykonany w całości z włókna węglowego, który waży ok. 2,5 tony i może się pochwalić rozpiętością skrzydeł wynoszącą 72 metry, czyli większą niż Boeing 747! Został on zaprojektowany do realizacji ultradługich misji, takich jak patrole morskie, monitorowanie działań marynarki wojennej oraz wykrywanie operacji przemytniczych, a wszystko to bez śladu węglowego.

Ta kampania testowa to ważne osiągnięcie, które potwierdza naszą wizję biznesową i wyznacza nową erę w lotnictwie autonomicznym. Skydweller Aero redefiniuje to, co jest możliwe w przemyśle lotniczym, a zebrane dane potwierdzają nasze modele wielodniowych lotów. Jesteśmy podekscytowani dalszymi próbami przesuwania granic możliwości bezzałogowych, zasilanych energią słoneczną samolotów powiedział dr Robert Miller, CEO i współzałożyciel Skydweller Aero.

