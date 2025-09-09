Grobowiec jest ogromny, mierzy 9 na 6 metrów i z pewnością należał do osoby zamożnej, co czyni go pierwszym odkrytym w Albanii miejscem pochówku tego rodzaju. Według Eriksona Nikolliego, głównego archeologa projektu, napis na jednym z kamieni informuje, że w środku pochowany był m.in. Gelliano - jest to imię typowe dla okresu rzymskiego. Tożsamość drugiej osoby pozostaje niepewna, ale prawdopodobnie była to osoba należąca do rodziny.

Historia grabieży i wyjątkowe inskrypcje

W trakcie prac archeologicznych odsłonięto misternie rzeźbione krawędzie białego kamienia dachowego i ścian budowli. Wyjątkowe są też znalezione w grobowcu inskrypcje, ponieważ imię Gelliano zapisano literami greckimi, choć ma łacińskie znaczenie - inny napis wskazuje zaś, że mauzoleum było poświęcone bogu Jupiterowi. Archeolodzy natrafili również na inne inskrypcje na pobliskich kamieniach, które prawdopodobnie pochodziły z innego monumentu, ale wciąż czekają one na pełną interpretację.

Nowe spojrzenie na rzymskie wpływy w Albanii

Podczas prac znaleziono także fragment tkaniny haftowanej złotą nicią, co potwierdza przypuszczenie, że pochowany był członkiem wyższej klasy społecznej, szklane talerze i noże, które najpewniej służyły do celów rytualnych lub codziennego użytku w kontekście pogrzebowym.

Badacze sugerują jednak, że grobowiec został niestety ograbiony w przeszłości i to co najmniej dwukrotnie - raz w czasach starożytnych, a później podczas przesuwania ogromnego głazu ciężkim sprzętem.

Niemniej odkrycie pozwala spojrzeć na historię Albanii z czasów rzymskich w nowym świetle, świadcząc o obecności zamożnych rodzin i ich praktykach pogrzebowych, które wykraczały poza lokalne standardy:

To wyjątkowe odkrycie, które daje nam wgląd w życie i obyczaje elity rzymskiej w regionie. Znalezisko otwiera nowe możliwości badań nad architekturą i symboliką pogrzebową w Albanii

