Sensacja archeologiczna w Albanii. To pierwszy taki grobowiec
Archeolodzy dokonali w albańskiej miejscowości Strikcan wyjątkowego odkrycia. To pierwszy raz w tym kraju, gdy natrafiono na monumentalny grobowiec, który może być mauzoleum pochodzącym z okresu rzymskiego, a konkretniej III-IV wieku n.e.
Grobowiec jest ogromny, mierzy 9 na 6 metrów i z pewnością należał do osoby zamożnej, co czyni go pierwszym odkrytym w Albanii miejscem pochówku tego rodzaju. Według Eriksona Nikolliego, głównego archeologa projektu, napis na jednym z kamieni informuje, że w środku pochowany był m.in. Gelliano - jest to imię typowe dla okresu rzymskiego. Tożsamość drugiej osoby pozostaje niepewna, ale prawdopodobnie była to osoba należąca do rodziny.
Historia grabieży i wyjątkowe inskrypcje
W trakcie prac archeologicznych odsłonięto misternie rzeźbione krawędzie białego kamienia dachowego i ścian budowli. Wyjątkowe są też znalezione w grobowcu inskrypcje, ponieważ imię Gelliano zapisano literami greckimi, choć ma łacińskie znaczenie - inny napis wskazuje zaś, że mauzoleum było poświęcone bogu Jupiterowi. Archeolodzy natrafili również na inne inskrypcje na pobliskich kamieniach, które prawdopodobnie pochodziły z innego monumentu, ale wciąż czekają one na pełną interpretację.
Nowe spojrzenie na rzymskie wpływy w Albanii
Podczas prac znaleziono także fragment tkaniny haftowanej złotą nicią, co potwierdza przypuszczenie, że pochowany był członkiem wyższej klasy społecznej, szklane talerze i noże, które najpewniej służyły do celów rytualnych lub codziennego użytku w kontekście pogrzebowym.
Badacze sugerują jednak, że grobowiec został niestety ograbiony w przeszłości i to co najmniej dwukrotnie - raz w czasach starożytnych, a później podczas przesuwania ogromnego głazu ciężkim sprzętem.
Niemniej odkrycie pozwala spojrzeć na historię Albanii z czasów rzymskich w nowym świetle, świadcząc o obecności zamożnych rodzin i ich praktykach pogrzebowych, które wykraczały poza lokalne standardy:
To wyjątkowe odkrycie, które daje nam wgląd w życie i obyczaje elity rzymskiej w regionie. Znalezisko otwiera nowe możliwości badań nad architekturą i symboliką pogrzebową w Albanii