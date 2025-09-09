Pociągi pełne wozów bojowych jadą do Polski

Transport amerykańskich wozów bojowych jest elementem rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obecnie swoją służbę w naszym kraju mają żołnierze 2. Batalionu, 7. Pułku Kawalerii z 3. Brygady, 1. Dywizji Kawalerii z bazy Fort Hood w Teksasie.

Razem z nimi przybędzie właśnie ponad 100 wozów bojowych M2A3 Bradley, które zostały wydysponowane z amerykańskiej składnicy 405. Brygady Wsparcia Polowego w Mannheim oraz TLSC-E, 21. Dowództwa Wsparcia Teatru Działań Wojennych, głównie w Centrum Konserwacji Kaiserslautern, ale także w Centrum Konserwacji Vilseck w garnizonie armii amerykańskiej w Bawarii.

M2A3 Bradley. Wóz bojowy Stanów Zjednoczonych

Wóz bojowy Bradley został zaprojektowany do transportu piechoty do kluczowych obszarów pola walki, zapewniając jednocześnie wsparcie ogniowe. Jest wyposażony w karabin maszynowy M242 Bushmaster kalibru 25 mm, wyrzutnię rakiet TOW oraz karabin maszynowy M240C kalibru 7,62 mm. Bradley oprócz trzyosobowej załogi może przewozić sześciu żołnierzy piechoty, wspierając różne operacje bojowe dzięki swoim właściwościom ochronnym i mobilności.

Sama konstrukcja wozów M2 Bradley sięga lat 80. Wersja M2A3 została wprowadzona w 2003 roku. Można go wyposażyć w dodatkowe opancerzenie pasywne lub opancerzenie reaktywne (ERA). ERA składa się z 96 płytek przymocowanych do boków, wieżyczki i przedniej części pojazdu, co zwiększa ochronę przed różnymi rodzajami amunicji przeciwpancernej, w tym przed granatami napędzanymi rakietowo wystrzeliwanymi z ramienia. Główne zmiany w wersji M2A3 dotyczą elektroniki, która obejmuje monitorowanie podsystemów pokładowych, diagnostykę/prognozowanie oraz pakiet oprogramowania dowodzenia i kontroli, zgodny z architekturą techniczną armii, która jest w pełni kompatybilny z czołgami podstawowymi M1 Abrams.

