Rosjanie bezradni wobec amerykańskich wozów Bradley

Rosjanie mają ogromne problemy z wozami Bradley

Wracając do wozów bojowych piechoty M2A2 ODS Bradley, to ostatni ich transport do Ukrainy miał miejsce przez Polskę w kwietniu bieżącego roku. Analitycy z serwisu Defence Express podają, że Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały już co najmniej 200 sztuk tych maszyn. Dotychczas zniszczonych czy uszkodzonych miało zostać ok. 68 pojazdów.

Co ciekawe, Stany Zjednoczone zapowiadały przekazanie Ukrainie łącznie 109 wozów Bradley w wersji M2A2 ODS i 76 w M3 oraz dodatkowo do nich 250 tysięcy sztuk amunicji. Już wiadomo, że jest ich więcej, a będzie jeszcze więcej.

M2 Bradley to amerykański bojowy wóz piechoty opracowany pod koniec lat 70. przez firmę FMC Corporation (obecnie BAE Systems). Bradley'e mają na pokładzie armaty łańcuchowe M242 Bushmaster kal. 25 mm produkcji firmy McDonnell Douglas z pociskami odłamkowo-burzącymi i zapalającymi M792 kal. 25 mm ze smugaczem (HEI-T). Cechuje się ona szybkostrzelnością na poziomie 200 strzałów na minutę. Pociski mogą być wysyłane nawet na odległość do 6500 metrów.