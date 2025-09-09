Niezwykłe odkrycie na etruskiej nekropolii

Nekropolia Palazzone w Perugii we Włoszech to niezwykły obszar stanowiący dziedzictwo Umbrii - jest to nekropolia etruska używana głównie od III do I wieku p.n.e. Składa się ona z ok. 200 grobowców w formie hypogeum - specjalnie przygotowanych podziemnych pomieszczeń, z czego niektóre z nich wyróżniają się bogactwem i stanowią świadectwo dawnych elit. Miejsce odkryto w 1840 r. i od tego czasu archeolodzy oraz konserwatorzy regularnie pracują na tym obszarze.

Teraz podczas działania w nekropolii Palazzone archeolodzy natrafili na wyjątkową urnę - obiekt o niespotykanym tu wyglądzie, z zaskakującym wyposażeniem. Ten zabytek z okresu etruskiego rzuca nowe światło na praktyki pogrzebowe tej starożytnej cywilizacji.

Urna sprzed ok. 2300 lat skrywała zaskakującą zawartość

Liczący ok. 2300 lat pojemnik jest ozdobiony imponującą płaskorzeźbą twarzy otoczonej wężowymi włosami - podobizną Meduzy, oraz opatrzone skomplikowanymi etruskimi inskrypcjami kursywą. Urna wykonana z trawertynu nazywanego alabastrem egipskim datowana jest na III wiek p.n.e. Znaleziono ją w grobowcu rodziny Asci, należała do osoby o imieniu Arn z tego rodu, a wspomniane elementy dekoracyjne wskazują na elitarne pochodzenie właściciela. Wybór Meduzy na ozdobę urny był według badaczy przemyślany - miała chronić przed złymi siłami i otaczać zmarłego opieką w zaświatach.

Intrygujący jest nie tylko wygląd urny, ale także jej zawartość. Obiekt, który standardowo powinien zawierać szczątki, wcale ich nie skrywa. Badacze we wnętrzu urny znaleźli natomiast trzy nienaruszone naczynia z terakoty - kubek oraz dwa dzbanki. Ta nietypowa urna to kolejny element układanki dotyczącej Etrusków, twórców pierwszej cywilizacji miejskiej na terenie Italii.

Nowe dane o zwyczajach pogrzebowych Etrusków

Wszystkie te elementy wskazują na to, iż urna miała charakter wyłącznie symbolicznego pochówku. Oznacza to, że być może ciało zmarłego - Arna z rodziny Asci - nie zostało nigdy odnalezione, ponieważ mężczyzna zginął daleko poza domem, czy też poległ i został pochowany gdzie indziej. Znalezisko podkreśla wysoki poziom rzemiosła etruskiego oraz złożoność rytuałów pogrzebowych. Tym samym nie tylko wzbogaca wiedzę o rytuałach pogrzebowych Etrusków, ale również pokazuje, że symboliczne pochówki mogły być powszechniejsze, niż wcześniej sądzono.

Urna została teraz przekazana do szczegółowych analiz, które obejmują badania materiałowe oraz studium pozostałości organicznych, np. popiołu. Po zakończeniu konsultacji naukowych urna zostanie przekazana Narodowemu Muzeum Archeologicznemu w Umbrii.

