Figurka wielkiego wojownika z Peru

W Dolinie rzeki Casma w zachodnim Peru znajduje się jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych Ameryki Południowej. To Chankillo będące miejscem starożytnych obserwacji astronomicznych ludu Casma. Wykorzystywane było już ponad 2000 lat temu do rytuałów, powiązanych z ruchem planetarnym na nieboskłonie.

Archeolodzy dokonali w tym istotnym miejscu kolejnego ważnego odkrycia. Są to kawałki rozbitego naczynia z produkowana na północnym wybrzeżu Andów około od około V wieku p.n.e. do II wieku n.e. Zostało celowo rozbite, prawdopodobnie w ramach rytualnej ofiary lub w ramach ważnego wydarzenia np. trwającego konfliktu. Jeden z fragmentów stanowi figurkę wojownika. To rzadkie znalezisko łączy starożytne ceremonie obserwacji gwieździstego nieba z militarną i polityczną potęgą kultury Casma.

- Naczynie to pokazuje, w jaki sposób starożytne elity łączyły rytuały i symbolikę, aby umocnić swoją władzę i utrzymać porządek społeczny - stwierdzili urzędnicy ministerstwa kultury Peru.

Archeolodzy pracujący w Chankillo Ministerstwo Kultury Peru materiał zewnętrzny

Starożytne obserwatorium

Chankillo składa się z Trzynastu Wież, uznawanych za najstarsze obserwatorium słoneczne w Ameryce. Zbudowały je ponad 2300 lat temu przedstawiciele kultury Casma. Są ustawione tak, aby zaznaczać pozycje wschodu i zachodu słońca w ciągu całego roku, tworząc pełny kalendarz horyzontu. Ta zaawansowana wiedza astronomiczna pozwoliła starożytnym mieszkańcom dokładnie przewidywać zmiany pór roku, pozwalając lepiej optymalizować swoje uprawy i planować uroczystości.

Projekt obserwatorium pokazuje również wzajemne oddziaływanie nauki, religii i władzy politycznej. Dzięki kontroli wiedzy o cyklach słonecznych elity ludu Casma mogły organizować rytualne wydarzenia, które wzmacniały ich dominację społeczną, łącząc obserwacje nieba bezpośrednio z władzą i autorytetem ceremonialnym. Znalezione naczynie jeszcze bardziej to potwierdza.

