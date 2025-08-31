Archeolodzy odkryli skarb. Setki przedmiotów z epoki brązu

Usytuowane na granicy z Polską Görlitz stało się miejscem niesamowitego odkrycia. Saksoński Urząd ds. Archeologii poinformował o odsłonięciu ogromnego skarbu sprzed tysięcy lat, największego takiego w rejonie. Archeolodzy prowadzący badania w dzielnicy Klein Neundorf na przedmieściach Görlitz, odkryli ogromny zbiór zabytków z epoki brązu. Liczy on ok. 3 tys. lat, składa się z 310 przedmiotów i waży 16 kg. Skarb powiązano z kulturą łużycką i uznano za największe odkrycie z epoki brązu w historii Górnych Łużyc, a drugie co do wielkości w całej Saksonii.

- Odkrycie skarbu nie zdarza się codziennie i stawia przed nami szczególne wyzwania w zakresie renowacji, dokumentacji i analizy. Tym bardziej cieszy nas ten znaczący zbiór znalezisk. Dokładne badania przyniosą nam nową wiedzę na temat rytuałów, systemu wierzeń, technik rzemieślniczych i relacji handlowych kultury łużyckiej epoki brązu - powiedziała archeolog Regina Smolnik.

16 kg, 310 przedmiotów. Największy taki skarb w historii Górnych Łużyc

Miejsce, w którym dokonano odkrycia, znane jest już od 1900 r. - wówczas podczas prac w polu natknięto się na trzy sztylety z brązu. Później doszła do tego siekiera. Dr Jasper von Richthofen, dyrektor Zbiorów Archeologicznych w Görlitz, postanowił zorganizować tam pełnoskalowe wykopaliska. Prace z udziałem Saksońskiego Urzędu Archeologicznego trwały od 2023 r., stopniowo odsłaniając artefakty. Zostały one złożone na głębokości ok. 50 cm, w dole o średnicy ok. 30 cm.

Teraz poinformowano, że cały zbiór liczy sobie 310 przedmiotów - i że jest to największy skarb z epoki brązu w historii Górnych Łużyc, krainy historyczno-geograficznej leżącej po części w Niemczech, a po części na terytorium Polski. Kolekcja ta obejmuje narzędzia, broń, różnego rodzaju ozdoby i biżuterię, oraz sztabki metali przeznaczonych do dalszej obróbki.

Rozwiń

- Znalezione przedmioty mają swoje odpowiedniki w południowych i środkowych Niemczech, ale również w Polsce można znaleźć na przykład podobne zapinki z dużymi spiralnymi wykończeniami - informuje urząd.

Najliczniej w zbiorze występują sierpy i topory, sporo jest także pierścieni różnego typu oraz wlewków. Archeolodzy przygotowali dokładną dokumentację, stosując techniki fotogrametrii, co pozwoliło na stworzenie precyzyjnego modelu 3D, umożliwiającego ocenę pierwotnego układu obiektów.

Miecz z elementami z kości słoniowej i ozdobna fibula

Wśród godnych uwagi znalezisk znajduje się ozdobna zapinka do spinania szat - spiralna fibula (typu Spindlersfeld) oraz 44 cm miecz z głowicą z elementami z kości słoniowej. Miecz jest rozbity na cztery części, z czego według badaczy początkowo był przełamany na dwie części, co świadczy o celowości takiego zabiegu w przeszłości i intencjonalnym złożeniu miecza w tym miejscu. Specjaliści sugerują, że został on wykonany w południowych Niemczech i następnie przetransportowany w rejon dzisiejszego Görlitz.

- Już 3000 lat temu mieszkańcy tego regionu praktykowali różne techniki rzemieślnicze i utrzymywali kontakty poza swoim najbliższym otoczeniem. Te cenne artefakty mogą nam teraz powiedzieć znacznie więcej o tamtej epoce - powiedział premier Saksonii Michael Kretschmer.

Po zakończeniu badań i renowacji elementów skarbu zbiór zabytków zostanie zaprezentowany na wystawie w Görlitz. Komunikat na temat badań nad liczącym ok. 3000 lat skarbem przedstawił Saksoński Urząd ds. Archeologii.

Odpady są pełne skarbów. Można z nich odzyskać m.in. złoto Polsat News