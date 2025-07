W różnych miejscach na całym świecie kryją się historyczne ciekawostki i zapomniane bogactwa, które co jakiś czas są odkrywane przez archeologów lub poszukiwaczy z wykrywaczami metalu. Wielu niesamowitych znalezisk dokonuje się także m.in. w Wielkiej Brytanii, a p oszukiwacze, którzy znajdą tam skarb, przy sprzyjających okolicznościach mogą liczyć na nagrodę - wynagrodzenie.

Wyjątkowy zbiór cennych artefaktów przeszedł badania, a teraz może zyskać drugie życie - i przynieść odkrywcy pewną sumę. Wszystko ze względu na zainteresowanie Muzeum Oxfordshire, które chce uzupełnić kolekcję o ten eksponat, a swoje zaangażowanie w dążeniu do tego celu wykazała też Rada Hrabstwa Oxfordshire.

Trwa walka o wykupienie skarbu, ale potrzebne jest wsparcie. O co chodzi? Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Oxfordshire rozpoczęło właśnie kampanię crowdfundingową, by pozyskać 10,5 tysiąca funtów, które pomogą muzeum w nabyciu wyjątkowego znaleziska.

- To unikalna okazja, by pozyskać fascynującą kolekcję przedmiotów, która opowiada nam tak wiele historii o naszych przodkach z epoki żelaza, sprzed tak dawna - mówi radny Neil Fawcett w komunikacie Rady Hrabstwa Oxfordshire. - Mam nadzieję, że lokalni mieszkańcy pomogą nam w naszym dążeniu do zachowania tych niezwykle historycznych i cennych przedmiotów dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Oxfordshire.