LaserWeeder G2 to innowacyjne narzędzie rolnicze o szerokości 6 metrów, napędzane mocą aż dwudziestu czterech procesorów graficznych NVIDII, które wykorzystuje laser do precyzyjnego eliminowania niepożądanych roślin. A mówiąc precyzyjniej, wyposażono je w 36 kamer wysokiej rozdzielczości, które identyfikują chwasty w czasie rzeczywistym i 24 diody laserowe o mocy 240 W każda, które natychmiast je likwidują.

I choć brzmi to jak technologia prosto z filmu science-fiction albo jeden z żartów przygotowywanych przez producentów na prima aprilis, to system został już przetestowany na setkach farm - od 2018 roku Carbon dostarczył ponad 150 jednostek do rolników w 14 krajach.

Niesamowita wydajność

Najnowsza wersja maszyny potrafi zidentyfikować i zniszczyć do 10 tys. chwastów na minutę, co daje około 167 chwastów na sekundę, czyli nawet 600 tys. chwastów na godzinę. Jednocześnie pracuje w pełni bez chemikaliów, co ma ogromne znaczenie dla ekologicznego rolnictwa.

Według producenta, LaserWeeder G2 może pokryć 1,5-3,0 akra na godzinę, przewyższając skutecznością ręczną ekipę liczącą 75 osób. Przy prawidłowym użyciu maszyna eliminuje do 99 proc. chwastów, a dodatkową zaletą jest fakt, że nie mogą one wykształcić odporności na lasery, w przeciwieństwie do tradycyjnych herbicydów.

Wielka, mocna i wymagająca

LaserWeeder G2 nie jest lekką maszyną, gdyż waży ok. 3,2 tony i wymaga ciągnika o mocy co najmniej 145 koni mechanicznych. Urządzenie objęte jest roczną gwarancją i wsparciem 24/7 w zakresie oprogramowania oraz zdalnego monitoringu. Dostępne są również pakiety rozszerzonego serwisu, zapewne za dodatkową opłatą.

Carbon Robotics nie poprzestaje na chwastach. Firma rozwija także rozwiązania dla niedoboru siły roboczej w rolnictwie. Według danych, w USA ponad 25 proc. roślin jadalnych pozostaje niezebranych z powodu braków pracowników. Rozwiązaniem ma być AutoTractor, czyli autonomiczna nakładka do istniejącego sprzętu rolniczego, która pozwala maszynom działać non-stop i być monitorowana zdalnie.

